Sainz: “Tirer le meilleur parti de vendredi peut faire la différence”

Norris: “J’ai hâte de tester cette piste”

McLaren affronte le Grand Prix de Turquie en voulant visiter une nouvelle piste et profiter au maximum de la McLaren pour continuer dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs.



Carlos Sainz (8e de la Coupe du monde):

“Nous avons réussi à marquer des points importants lors des courses récentes et la lutte pour la troisième place est incroyablement serrée, il n’y a qu’un seul point qui nous sépare de nos rivaux. Je ne me souviens pas d’une bataille plus rapprochée au milieu de la grille ces dernières années. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater une opportunité et chaque session du week-end est importante. ”

“Tirer le meilleur parti de la voiture à partir de vendredi peut faire une grande différence dans la course. Personne ne s’attendait à courir ici au début de l’année, mais y aller est fantastique. C’est une autre nouvelle piste pour moi et pour beaucoup d’autres. Cela ressemble à une vieille piste. école qui devrait offrir des possibilités d’avancement. ”

Lando Norris (7e de la Coupe du monde):

“J’ai hâte de tester cette piste. Elle a tous les ingrédients pour être une course passionnante. Ce sera amusant de la pousser jusqu’au virage 8 avec les voitures de cette année.”

“La bataille au milieu de terrain est très serrée, un seul point sépare trois équipes. Je sais que tout le monde chez McLaren fera de son mieux pour faire de son mieux ce week-end. Nous espérons que la piste nous donnera plus de chances de dépasser. que Imola, donc nous pouvons essayer de gagner des points importants. ”

