Sainz: “Nous avons réussi à faire une bonne course dans des conditions très difficiles”

Norris: “C’était une course vraiment amusante”

Satisfaction des deux côtés du garage McLaren en Turquie. Carlos Sainz a effectué une remontée spectaculaire, partant de la quinzième position et terminant cinquième. De son côté, Lando Norris – qui s’est qualifié quatorzième hier – a terminé huitième et a également réalisé le tour le plus rapide de la course. Un résultat qui reflète la vitesse de la voiture Woking.



Carlos Sainz (5ème):

«C’était une très bonne journée, après un samedi décevant. Nous avons réussi à faire une bonne course dans des conditions très difficiles. Le départ était bon. J’ai réussi à monter six positions. Après avoir changé les pneus, j’ai réussi à garder le rythme. De là-bas, j’ai réussi à faire de bons dépassements jusqu’à ce que je termine cinquième. Décidément, je pense que cela a été l’une de mes courses de F1 les plus difficiles et je suis très heureux d’avoir pu grimper de dix positions. Je suis également content pour l’équipe car il semble que nous ayons sauvé. Un mauvais week-end et nous avons obtenu une bonne poignée de points avec les deux voitures. Dernier point mais non le moindre, félicitations à Lewis pour avoir égalé un record aussi incroyable. Sept championnats sont une grande réussite. ”

Lando Norris (8ème):

“C’était une course très amusante. Le départ n’était pas bon, mais je pense que beaucoup de gens qui étaient sur le côté gauche de la grille ont également eu des problèmes. Après cela, tout s’est amélioré. Habituellement, sur le sec, ces choses arrivent. Sur le mouillé seulement. Vous pouvez utiliser un type de pneu et c’est plus difficile. Je pense que nous avons fait de notre mieux. De plus, j’ai obtenu le meilleur tour de la course et cela montre à quel point la voiture est rapide. Enfin, je tiens à féliciter Lewis pour sa victoire. son septième championnat. C’est une réalisation vraiment incroyable. ”

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“Quel retour! Vendredi et samedi ont été des jours difficiles. Nous avons eu les pires positions de départ de la saison. Hier soir, nous nous sommes concentrés sur tout ce qui se présentait devant nous pour expliquer chacune des opportunités. Un grand merci aux pilotes et aussi au reste.” de l’équipe pour un excellent travail dans une course aux conditions incroyablement difficiles. ”

“Aujourd’hui, la voiture était compétitive. L’équipe a fait un excellent travail depuis le mur et aussi depuis les stands. Les pilotes ont pu montrer leurs qualités et obtenir un résultat très solide. Avec trois courses à disputer, cinquième position, le La huitième position et le meilleur tour se traduisent par des points importants pour le championnat des constructeurs. Je tiens également à féliciter Lewis pour son septième titre de champion du monde. C’est une réalisation incroyable et tout le monde chez Mclaren est fier d’avoir commencé sa carrière avec nous. “.

