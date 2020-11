Sainz: “Je n’ai pas eu de courses propres sur le pneu tendre”

Norris: “Une journée difficile, mais assez amusante”

Ce n’était pas un vendredi typique pour le GP de Turquie de F1 2020, et encore moins pour McLaren. Dans un circuit qui a été présenté dans des conditions similaires à celles d’une patinoire, Carlos Sainz et Lando Norris ont eu du mal à trouver de l’adhérence, mais c’est quelque chose qui a été à l’ordre du jour pour toutes les équipes. Dans le cas du Madrilène, pour aggraver les choses, il a perdu du temps en FP1 à cause d’une panne mécanique. Bien sûr, les coureurs se sont amusés et espèrent pouvoir obtenir un bon résultat ce week-end.



Carlos Sainz (19 / 14ème):

“Ce n’était pas le vendredi idéal. Cela a été frustrant de perdre du temps, dans ce qui était évidemment une première séance importante en raison des conditions de piste difficiles que nous allons affronter ce week-end sur ce nouveau circuit refait à neuf. , nous avons dû rattraper pendant le FP 2. Je n’ai pas eu de courses propres sur le pneu tendre et les temps se sont rapidement améliorés avec l’évolution de la piste. qui peut le faire correctement. J’ai hâte à demain! ”

Lando Norris (7e / 10e):

“Une journée difficile, mais assez amusante parce que c’était différent de la normale. La piste était très glissante et il était difficile d’obtenir une bonne lecture car nous faisions des tours consécutifs. C’est très amusant, car vous êtes constamment en survirage et sous-virage, mais c’est Ce sera un week-end intéressant. J’ai le sentiment d’avoir des choses sur lesquelles travailler, des progrès à faire, c’est donc notre objectif et nous verrons ce que nous pouvons faire demain. ”

Andrea Stella, directeur du concours:

“Nous sommes ravis d’être de retour en Turquie sur ce circuit intéressant. Les conditions que nous avons rencontrées aujourd’hui étaient inattendues: le nouvel asphalte avait une très faible adhérence et donc les pneus ont mis beaucoup de temps à commencer à fonctionner. Cependant, c’est la même chose pour tout le monde et tout le monde semble éprouver les mêmes types de problèmes. Je vois cela comme une opportunité car l’équipe la mieux adaptée à ces conditions en bénéficiera. De plus, nous prévoyons une météo instable ce week-end, surtout demain, et nous devrons faire tout notre possible pour en tirer le meilleur parti. ”

