Sainz: “Bons points, mais il faut continuer à s’améliorer”

Norris: “Nous avons beaucoup de rythme, mais nous n’avons pas eu de chance”

L’équipe McLaren a connu une bonne journée dimanche au GP Émilie-Romagne F1 2020. Malgré les «souffrances» d’hier en qualifications, Carlos Sainz et Lando Norris ont réussi à terminer respectivement septième et huitième. Encore un week-end à double score, même si Renault, AlphaTauri et Racing Point semblent avoir une petite longueur d’avance pour le moment. Sainz appelle à «continuer à s’améliorer» pour se battre pour la troisième place du championnat des constructeurs.



Carlos Sainz (7ème):

“C’était une course décente et bien exécutée par l’équipe. Nous avons gagné trois places, les gars ont fait de bons arrêts aux stands, nous n’avons pas été en difficulté et en termes de rythme, nous avions l’impression d’être un peu plus rapides que les voitures. Cependant, les dépassements ont été extrêmement difficiles et je n’ai pas pu revenir autant que je le souhaitais. J’ai eu une grosse frayeur au redémarrage quand Albon a tourné juste devant moi. J’ai dû appuyer sur les freins puis me défendre contre les voitures de J’ai réussi à le sauver et à ramener la voiture à la septième place. Avec les deux voitures dans le top dix, nous avons marqué de bons points pour rester dans la lutte pour le championnat, mais nous devons continuer à nous améliorer car cela devient de plus en plus serré. ” .

Lando Norris (8ème):

«Nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus aujourd’hui. Nous ne pouvions pas passer, mais une grande partie de la grille non plus, même après la Safety Car. Nous n’avions tout simplement pas un avantage de rythme suffisant pour dépasser les voitures devant. Même si vous avez trois ou trois ans. quatre dixièmes plus vite, vous prenez du retard. Ils n’ont qu’à se défendre au premier virage et ensuite ils seront en sécurité pour le reste du tour. C’est devenu une course pour essayer de défendre notre position. Cela dit, je ne pense pas que nous devrions être trop longs Nous avons beaucoup de rythme, mais ces derniers temps, nous n’avons pas eu de chance. Nous devons nous assurer que cela se passe comme nous le souhaitons dans les dernières courses et c’est ce que nous allons essayer de faire. ”

Andreas Seidl, responsable d’équipe, cadre:

«Ce fut un après-midi difficile pour nous, mais un grand merci à toute l’équipe et aux pilotes pour s’être battus, ramener les voitures dans les points et marquer dix points vitaux dans notre bataille pour le championnat des constructeurs. Notre carrière est terminée. été compromis par nos positions de départ, ce qui nous a bloqués dans le trafic pendant toute la course. Avant de nous rendre en Turquie, nous rentrerons chez nous et passerons les dix prochains jours à analyser chaque détail pour obtenir plus de rythme de la voiture surtout samedi. Félicitations à Mercedes pour son septième titre de constructeur consécutif. Ils sont la référence que le reste de la F1 doit s’efforcer d’imiter. ”

