L’équipe McLaren a eu un samedi doux-amer au GP d’Émilie-Romagne F1 2020. D’une part, Lando Norris et Carlos Sainz ont pu aller en Q3, mais la nouvelle “ négative ” est qu’ils ont tous deux été relégués en Q3. dernières positions du «top 10». La voiture n’était pas là aujourd’hui pour combattre AlphaTauri ou Renault, mais l’équipe de Woking est optimiste pour au moins marquer de bons points dans la course de demain.



Carlos Sainz (10e):

«Qualifications un peu difficiles pour nous aujourd’hui. Après une séance d’essais libres positive ce matin, nous nous attendions à un meilleur résultat car la voiture se débrouillait bien sur la piste. Cependant, nous ne semblions pas être tout à fait là en qualifications. Mon premier relais. En Q1, c’était un peu compromis et j’ai dû en faire deux. Avoir un seul match pour Q3 n’était pas idéal et ce n’était pas suffisant pour se qualifier plus haut. Nous avons souffert plus que prévu et nous devons analyser pourquoi. “Nous avons les deux voitures en Q3 et les enjeux sont élevés pour demain. Nous ferons de notre mieux pour trouver des performances du jour au lendemain et nous espérons marquer de bons points après une course solide.”

Lando Norris (9ème):

“Je veux dire qu’aujourd’hui a été une bonne journée, mais ça aurait pu être un peu mieux. La voiture allait bien, je pense que nous avons fait de bonnes améliorations de la FP1 aux qualifications. Nous avons toujours été rapides, mais cette dernière performance était difficile à extraire. de la voiture en Q3. J’ai fait un bon premier secteur dans mon premier tour, puis un bien meilleur secteur final dans mon deuxième tour, mais je ne les ai tout simplement pas réunis. La voiture était rapide, avec le potentiel d’être peut-être une position plus élevée “Mais pas beaucoup plus. Je pense que les voitures devant étaient plus rapides. Nous n’aurions pas pu aller trois dixièmes plus vite, comme d’autres l’ont fait. Je suis content en général, mais c’est dommage que nous ne puissions pas être au sommet.”

Andrea Stella, responsable de la performance:

«Ce fut une journée intéressante, une bataille serrée dans ce lieu emblématique de la Formule 1. Nous avions assez de rythme pour passer en Q3 mais en même temps, quand nous regardons les qualifications, nous voyons qu’il y avait des voitures très rapides et nous ne pouvions pas faire mieux que 9 et 10. Cependant, nous sommes toujours dans la lutte pour les points pour demain. Nous avons recueilli des informations utiles sur les pneus ce matin lors des essais et nous ne nous attendons pas à des surprises en termes de météo. L’objectif, comme toujours, est de faire de notre mieux. de nous et marquez autant de points que possible. ”

