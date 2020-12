L’Espagnol est entré aux stands au 55e tour pour faire un deuxième arrêt qui lui a fait perdre le podium

Seidl défend la stratégie; pense que la dernière voiture de sécurité lui a fait perdre la troisième position

Carlos Sainz aurait pu monter sur le podium du Grand Prix de Sakhir si McLaren avait opté pour une stratégie à guichet unique. Ceux de Woking ont décidé de faire leur deuxième arrêt au stand lors de la voiture de sécurité virtuelle provoquée par Nicholas Latifi et Andreas Seidl, leur patron, défend que c’était la meilleure stratégie. L’Allemand pense que ce qui lui a vraiment fait perdre le podium était la dernière voiture de sécurité.



Sainz a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position à Sakhir. Il n’était pas trop déçu du résultat à cause du rythme de la MCL35, mais il aurait pu monter sur le podium s’il n’avait pas fait un deuxième arrêt. L’Espagnol était troisième lorsque Latifi s’est arrêté sur la piste au 55e tour et a provoqué une voiture de sécurité virtuelle. McLaren a décidé d’arrêter Sainz, mais au moment où il a opposé la voiture de sécurité, la période de la voiture de sécurité était déjà terminée.

Ses principaux rivaux à l’époque, Sergio Pérez, Lance Stroll et Esteban Ocon, ont décidé de ne pas se mettre au stand. Cette deuxième étape a été décisive et a privé l’Espagnol d’avoir atteint son deuxième podium de la saison. Pourtant, Seidl défend la stratégie et blâme la voiture de sécurité qui est sortie lorsque Jack Aitken a perdu son aileron avant quelques tours plus tard.

“En voyant comment la course s’est déroulée, cela a fonctionné pour Esteban et Lance. Probablement parce qu’ils ont profité des temps de la voiture de sécurité, c’est à ce moment que Carlos a dû venir à eux avec les derniers pneus et aurait eu un avantage. cela aurait fait la différence dans une carrière normale », a déclaré Seidl dans des déclarations à Diario AS.

Malgré le succès ou l’échec de la stratégie, Seidl est clair que Pérez avait beaucoup plus de rythme. McLaren était un pas derrière Racing Points ce week-end et bien que Sainz ait essayé de «chasser» Stroll dans les derniers tours, ce n’était pas possible non plus.

“En tout cas il faut féliciter Checo, il volait, il a montré de quoi il est capable et contre lequel on ne pouvait pas rivaliser. Avec lui on n’aurait pas pu, il était à un autre niveau”, at-il ajouté.

L’Allemand insiste sur le fait que la stratégie à deux arrêts était optimale. Cependant, il reconnaît que la dégradation des pneus a fini par être moindre que prévu, mais de manière générale, ce fut un succès de pénétrer deux fois dans les stands.

“Je dirais que pour cette course, nous nous attendions à une course à deux arrêts. Ensuite, nous avons pu voir que la dégradation des pneus était moindre que prévu. En fin de compte, nous avons vu que, en général, c’était la meilleure stratégie en termes de temps de course pour les courses. deux arrêts, »fit remarquer Seidl pour fermer.

