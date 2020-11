James Key est très content de l’aide que les Allemands lui ont offerte

Ils indiquent clairement qu’ils devront apporter des modifications à leur MCL35 pour installer correctement le nouveau moteur

Le directeur technique de McLaren, James Key, a déclaré que sa collaboration avec Mercedes pour 2021 n’aurait pas pu mieux commencer. Le Britannique loue l’attitude de la marque star lorsqu’il s’agit de partager des informations et de les aider pour toutes leurs questions. La relation est très satisfaisante dans cette réunion et à Woking, ils en sont très heureux.



McLaren et Mercedes uniront à nouveau leurs forces en 2021 après avoir rompu leur relation de près de deux décennies en 2014. Le retour de l’union des deux marques a bien commencé, car les Allemands n’ont rien reproché au partage d’informations et ont ils étaient prêts à donner un coup de main chaque fois que leurs copains de Woking en avaient besoin.

«Nous sommes parfaitement à jour avec la planification de l’intégration du moteur Mercedes. Ils ont partagé toutes les informations dont nous avons besoin très rapidement, et en outre, ils ont été ouverts aux questions, suggestions et idées qui étaient à portée de main pour nous aider. Nous avons un lien technique et un personnel avec une relation très étroite dans certains cas », a reconnu Key dans une interview exclusive pour le portail Web ..net.

D’autre part, Key reconnaît qu’ils ont été contraints de faire plusieurs changements, mais ils n’ont pas eu à changer la philosophie de leur MCL35, ce qui est le plus important pour eux. De plus, les deux parties se sont déjà rencontrées pour tester leurs systèmes d’adaptation aux moteurs Mercedes, et pour le moment, tout se passe bien.

“Il y a quelques changements nécessaires dans la forme du moteur par rapport à cette année, mais ce n’est pas fondamentalement différent. Les changements dans l’installation du groupe motopropulseur entraîneront un petit ajustement des surfaces aérodynamiques, mais n’affecteront pas la forme. négatif. Bien sûr, je ne pense pas qu’il y ait de changement de philosophie, je dirais », at-il expliqué.

“Mercedes sait que nous sommes sous pression et nous n’avons pas pu travailler avec eux au début de cette année non plus. Tout a bien commencé, et nous avons fait des tests pour nous assurer que nos systèmes sont installés de manière à ce qu’ils fonctionnent. Tout semble bien se passer, nous sommes au rendez-vous du programme de R&D », a ajouté Key pour conclure.

