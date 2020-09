Date publiée: 2 septembre 2020

2020 est peut-être déjà une année à oublier pour Ferrari, mais le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, affirme que leurs rivaux peuvent «riposter».

Deux podiums pour Charles Leclerc ne peuvent cacher le fait que la Scuderia a été bien en deçà des attentes cette saison, et au Grand Prix de Belgique, ces difficultés ont atteint un nouveau plus bas.

Un doublé en qualifications au GP de Belgique 2019, un an plus tard, les deux Ferrari ont raté la Q2, et Leclerc et Sebastian Vettel ont terminé la course en dehors des points.

Vettel, maintenant tout au long de la 13e place du championnat, a exhorté l’équipe à ne pas se frustrer, mais cela est arrivé trop tard pour Leclerc.

Mais alors que Ferrari est au plus bas maintenant pour sa course à domicile à Monza, Seidl ne sous-estime pas sa capacité à «riposter».

«Je m’attends à être à nouveau proche des Racing Points et des Renaults», a-t-il déclaré à Autosport.

«Tout ce que nous pouvons voir ici en ce moment et en retirer d’ici, ainsi qu’en lisant les commentaires de Ferrari, ils peuvent aussi avoir du mal à le faire.

«J’espère donc que c’est encore une fois l’occasion de marquer plus de points que ce que nous avons fait ici [in Belgium].

«Cela nous donne une autre bonne occasion de marquer de bons points par rapport à certains concurrents qui seront à nouveau plus forts sur d’autres circuits.

«Quelque chose d’important et nous ne le faisons jamais [is] nous ne pouvons sous-estimer la capacité de Ferrari à riposter au cours de la saison en raison de leur expérience, de la main-d’œuvre et de l’infrastructure.

«Je suis sûr que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne ripostent également.

« C’est pourquoi cela fait encore plus mal que nous n’ayons pas accumulé encore plus de points [at Spa]. »

Mettez la main sur la collection officielle McLaren 2020 via la boutique de Formule 1

McLaren participera au Grand Prix d’Italie avec sept points d’avance sur Ferrari et deux sur Racing Point.

Seidl peut s’attendre à ce que Ferrari riposte bientôt, mais l’équipe elle-même n’est pas trop confiante et le patron de Mercedes, Toto Wolff, a apparemment frappé un nerf quand il a appelé «certains membres de l’équipe» chez Ferrari pour avoir permis à l’équipe de glisser bien en dessous de la lutte pour les victoires. avec les flèches d’argent.

Ce que Ferrari surveille de très près pour le GP d’Italie est l’interdiction des modes de qualification des moteurs qui entre en vigueur pour la première fois.

Il est largement admis que la directive technique aura le plus grand impact sur Mercedes et son «mode fête».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.