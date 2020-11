Excellent résultat commun pour l’équipe, avec Norris quatrième et Sainz cinquième

Avec ces 22 points, ils ouvrent un écart de 17 points par rapport à Racing Point

Andreas Seidl précise qu’il ne faut pas se laisser emporter par ce bon résultat

McLaren a beaucoup frappé à la table dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Ceux de Woking clôturent ce premier week-end à Bahreïn avec 22 points de plus dans leur casier, après un excellent résultat conjoint de Lando Norris et Carlos Sainz. En ce moment, ils prennent 17 points pour Racing Point.



Norris et Sainz ont eu des courses vraiment solides, dans lesquelles les deux ont récupéré respectivement cinq et dix positions et ont marqué 22 points pour McLaren, le troisième meilleur score de la saison. Bien sûr, le chef d’équipe, Andreas Seidl, assure que ce combat n’est pas terminé et qu’ils doivent continuer à travailler très dur dans ces deux dernières courses.

“Il est important de ne pas s’emballerNous devons rester concentrés sur la fiabilité et faire notre travail. J’ai beaucoup confiance en l’équipe et les pilotes, mais nous avons des adversaires coriaces. La lutte pour la troisième place est très serrée, les qualifications peuvent faire une grande différence, comme nous l’avons déjà vu », a reconnu Seidl lors de la conférence de presse après le GP de Bahreïn.

Sainz dit qu’il aurait pu terminer quatrième sans un arrêt lent. Seidl assure qu’ils doivent revoir ce qui s’est passé pour ne pas pouvoir refaire un bon passage dans les fosses.

“Il faut également analyser ce qui s’est passé lors de l’arrêt au stand, mais la priorité était d’arriver au bout avec les deux voitures et nous nous sommes concentrés là-dessus”, a déclaré Seidl.

D’autre part, il fait valoir qu’ils devraient parler à la FIA après l’incident que Norris a eu avec un commissaire, dans lequel le Britannique a été contraint de freiner pour éviter de l’écraser pendant qu’il traversait. L’Allemand estime que certains changements doivent être apportés pour assurer la sécurité des stadiers.

“Ce qui s’est passé avec le commissaire est inquiétant, c’est quelque chose que nous devons analyser à huis clos avec la FIA pour que cela continue d’être sûr pour tout le monde”, a-t-il ajouté.

Enfin, Seidl salue le travail accompli par la FIA au cours des deux dernières décennies pour accroître la sécurité des conducteurs dans ce sport. L’Allemand assure que des incorporations telles que Halo ont évité des accidents majeurs et encourage les responsables à continuer ce grand travail qu’ils font.

“Nous nous sommes assurés que Carlos et Lando étaient psychologiquement prêts à se remettre sur les rails. Nous devons remercier tous ceux qui ont été impliqués dans la FIA pour avoir cette sécurité et aussi tout le circuit, y compris les commissaires sportifs. Je suis très heureux que tout se terminera bien », a-t-il souligné.

“Nous devons accepter qu’il n’y aura jamais de sécurité totaleMais le travail que la FIA a fait au cours des 20 ou 30 dernières années a été très grand, il est important qu’il ne s’arrête pas. Le halo a sauvé de nombreux pilotes de conséquences désastreuses. L’effort de chacun doit être reconnu », a conclu Seidl.

