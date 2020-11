Mikel Azcona a remporté la première des courses à Jarama et a terminé 4e dans l’autre

Pepe Oriola a subi un grave accident dans le premier

Le Marocain Mehdi Bennani a écrit la page la plus brillante du sport automobile de son pays en se proclamant vainqueur des TCR Europe Series, un peu plus ou moins que l’European Touring Car, lors de la dernière épreuve marquante organisée ce week-end à Jarama.



Une épreuve qui a vu une nette victoire pour Mikel Azcona dans la première course et une belle remontée du Navarrais dans la seconde, de la 10e place sur la grille aux portes du podium.

Au contraire, Pepe Oriola a vécu la «croix». Dans le premier tour de la première course, Jessica Bäckman l’a pris en tête. Le Suédois Bäckman a contourné l’une des courbes, a filé dans l’herbe en la coupant et est entré presque perpendiculairement à la piste. L’impact avec la Honda de Barcelone a été important et Oriola a perdu connaissance pendant quelques secondes et sa hanche lui faisait mal, ce pour quoi il a été transféré à l’hôpital pour un examen plus approfondi, manquant la deuxième course.

La première course était contrôlée par Mikel Azcona qui partait de la pole. Malgré une piste mouillée et glissante, il a maîtrisé l’essai à tout moment, même si les avantages qu’il a acquis ont été immédiatement neutralisés par la présence de la voiture de sécurité qui a dû sortir en piste à de nombreuses reprises; les bords de la piste, en herbe, étaient particulièrement glissants.

Mikel n’a pas manqué les CV et il était clair que le peloton, emmené par Teddy Clairet, ne pouvait pas suivre, mais il a réussi à contenir Mat’o Homola et Medhi Bennani, qui avec leur quatrième place se sont retrouvés leaders du championnat.

Mike Halder est allé au mur de pneus après avoir heurté Girolani, donnant à Bennani la tête avant de commencer la course finale.

La deuxième course a été dominée par John Filippi. La piste était mouillée par une averse juste avant le départ, mais Filippi n’a eu aucun mal à retenir Bennani. Le Marocain, qui s’est classé deuxième au milieu de l’épreuve en profitant d’une erreur de Nagy, n’a pas voulu se lancer dans un «corps à corps» qui pourrait lui coûter la couronne.

Bataille spectaculaire entre Julien Briché et Azcona pour la troisième place. Le Français a su bien fermer la porte dans les deux derniers tours. Azcona partait 10e sur la grille inversée, mais déjà dans le premier tour, il gagnait trois places, battant même Briché et dépassant Bäckman. La bataille du Navarrais avec lui fut mise à profit par Briché, qui surpassa les deux.

RÉSULTATS

1ère COURSE

Mikel Azcona (Cupra Leon TCR / Volcano) à 17 v. Teddy Clairet (Peugeot 308 TCR / Clairet) à 6 “618 Mat’o Homola (Hyundai i30 N TCR / BRC) à 8” 009 Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS / Comtoyou) à 9 “671 Julien Briché (Peugeot 308 TCR / JSB) à 11 “066 Andreas Bäckman (Hyundai i30 N TCR / Target) à 14” 281 Dániel Nagy (Hyundai i30 N TCR / BRC) à 15 “436 Nicolas Baert (Audi RS 3 LMS / Comtoyou) à 15” 776 Daniel Lloyd (Honda Civic TypeR TCR / Brutal Fish) à 16 “408 Sami Taoufik (Audi RS 3 LMS / Comtoyou) à 17” 119 John Filippi (Hyundai i30 N TCR / Target) à 17 “599 Jimmy Clairet (Peugeot 308 TCR / Clairet) à 18 “271 Enrique Hernando (Peugeot 308 TCR / SMC Junior) à 23” 874 Tom Coronel (Honda Civic TypeR TCR / Boutsen G.) à 24 “008 José Manuel Sapag (Hyundai i30 N TCR / Target) à 24” 601 Fernando Navarrete (Peugeot 308 TCR / SMC Junior) à 25 “374 Evgenyi Leonov (Cupra Leon TCR / Volcano) à 25” 699 Viktor Davidovski (Honda Civic TypeR TCR / PSS) à 27 “002 Michelle Halder (Honda Civic TypeR TCR / Profi Car ) à 29 “316

2ème COURSE

John Filippi (Hyundai i30 N TCR / Target) à 17v. Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS / Comtoyou) à 1 “341 Julien Briché (Peugeot 308 TCR / JSB) à 2” 735 Mikel Azcona (Cupra Leon TCR / Volcano) à 3 “162 Nicolas Baert (Audi RS 3 LMS / Comtoyou) à 5 “670 Andreas Bäckman (Hyundai i30 N TCR / Target) à 6” 725 Tom Coronel (Honda Civic TypeR TCR / Boutsen Ginion) à 7 “305 Franco Girolami (Honda Civic TypeR TCR / PSS) à 9” 387 Teddy Clairet ( Peugeot 308 TCR / Clairet) à 11 “373 Viktor Davidovski (Honda Civic TypeR TCR / PSS) à 11” 894 Jimmy Clairet (Peugeot 308 TCR / Clairet) à 12 “368 Mat’o Homola (Hyundai i30 N TCR / BRC) à 13 “118 Daniel Lloyd (Honda Civic TypeR TCR / Brutal Fish) à 14” 089 José Manuel Sapag (Hyundai i30 N TCR / Target) à 14 “805 Fernando Navarrete (Peugeot 308 TCR / SMC Junior) à 35” 980 Evgenyi Leonov ( Cupra Leon TCR / Volcano) à 43 “948 Michelle Halder (Honda Civic TypeR TCR / Profi Car) à 57” 614 Martin Ryba (Honda Civic TypeR TCR / Brutal Fish) à 57 “811 Jessica Bäckman (Hyundai i30 N TCR / Target) un a1 v.

LE CHAMPIONNAT

1. Bennani 285 punti; 2. Filippi 257; 3.Baert 244; 4.Mk.Halder 242; 5.Lloyd 212; 6.A.Bäckman 209; 7.Homola 202; 8.Nagy 202; 9.T.Clairet 198; 10.J.Brichè 175.

