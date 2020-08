Date publiée: 29 août 2020

George Russell de Williams a déclaré que sa performance en qualifications au Grand Prix de Belgique était sa meilleure de l’année à ce jour.

La 15e place n’est peut-être pas sa meilleure place de départ de la saison, mais Russell est entré dans le Grand Prix de Belgique avec de très faibles attentes pour la «draggy» FW43.

Et malgré des difficultés tout au long de la pratique, Russell a excellé en qualifications pour se qualifier pour la Q2 et assurer la 15e place sur la grille pour la course.

Il partira juste derrière les Ferrari, ce à quoi le Britannique ne peut pas vraiment croire.

« Ils ont lutté tout le week-end et se battre avec eux pour des places sur la grille était très inattendu », a-t-il déclaré aux journalistes lors du GP de Belgique.

«Même pour que nous puissions entrer en Q2, nous savions sur le papier qu’il s’agit d’un circuit qui ne correspond pas aux caractéristiques de notre voiture, c’était absolument génial et j’étais vraiment ravi de passer en Q2.

« Je n’ai aucune idée [where the pace came from] pour être honnête.

«Même en FP3, j’étais 18e le plus lent et j’ai eu du mal avec la voiture, mais tout a été accroché en qualifications.

«Et c’était exaltant, probablement l’une des meilleures qualifications que nous ayons eues toute l’année pour mettre les choses en perspective. Et nous en avons eu de bons jusqu’à présent.

« Vous ne pouvez pas voir mais je souris sous ce masque. »

Il y a de bonnes chances de pluie pour la course de dimanche, alors Russell espère-t-il un Spa-Francorchamps humide?

«100%», fut sa réponse.

«La réalité est que nous n’avancerons pas s’il fait sec demain, nous avons deux Ferrari devant nous pour l’amour de Dieu.

«Espérons que les cieux s’ouvrent et que nous pourrons capataliser dans certaines conditions mitigées.»

« Sur 100, à quel point aimez-vous entendre les messages radio de @ GeorgeRussell63? » Nous: 💯 # BelgianGP 🇧🇪 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/f8B3l9JE7j – Williams Racing (@WilliamsRacing) 29 août 2020

Mettez la main sur la collection officielle Williams 2020 via la boutique de Formule 1

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, partira de la 19e place et a été très déçu de la façon dont plusieurs choses se sont déroulées contre lui, affirmant qu’il aurait certainement réussi la Q2 sans eux.

«Q2 était là pour la prise, nous avons fait beaucoup de changements du jour au lendemain, nous nous sentions assez bien en FP3, et vraiment je pense que nous n’avons pas eu de chance sur le deuxième set. [of tyres], » il a dit.

«Avec les drapeaux jaunes, je devais lever dans mon dernier tour, je me suis encore amélioré, mais j’ai soulevé donc il y avait quelques dixièmes là-bas.

«Je ne sais pas encore pourquoi mais à la sortie du virage 9, j’ai commencé à subir de nombreuses coupures de courant, puis cela s’est probablement produit trois ou quatre fois tout au long du tour, chaque fois que le delta montait et montait.

« Sans ces deux choses, Q2 était là pour la prise, pas de problème. »

Mais l’attention se tourne maintenant vers la course, et Latifi imagine ses chances de rivaliser avec Ferrari.

« Certainement, je ne suis pas sûr de savoir où George était en Q1 en termes de rythme relatif pour eux, mais je pense que j’aurais pu égaler le rythme de George sans ces problèmes », a-t-il déclaré.

«Je pense donc que le rythme des qualifications était toujours là par rapport à eux, ce qui est surprenant, mais c’est plus quelque chose dont ils doivent s’inquiéter, mais bien sûr, en course, nous chercherons à combattre les autres voitures.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.