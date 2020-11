Les règles posent une perte de 10% de l’appui aérodynamique pour la sécurité

Les Allemands ont réussi à maintenir leurs appuis

La FIA réduira les niveaux d’appui pour 2021 pour des raisons de sécurité. Les voitures perdront 10%. Cependant, Mercedes a déjà constaté ce pourcentage qu’ils perdraient les règles et s’assure que le W12 maintiendra les niveaux de charge de la voiture actuelle.



La Formule 1 a décidé d’apporter de petits changements au plancher des voitures pour 2021 afin de contrôler les niveaux d’appuis. Une décision prise pour sauvegarder les pneumatiques, puisque a priori les pneumatiques pour la saison prochaine seront encore ceux de l’année dernière et ceux-ci peuvent déjà être très à la limite de leur capacité à résister aux efforts, s’ils ne l’ont pas déjà dépassé.

L’objectif est de réduire les appuis de 10% en 2021 et de revenir aux niveaux de l’année dernière, les équipes devant couper une partie du sol devant les pneus arrière.

Cependant, ces limitations n’ont pas lié Mercedes, qui a déjà trouvé d’où provient la perte d’appui, comme le rapporte l’édition italienne du portail Web américain Motorsport.com.

De Brackley, ils parlent de résultats extraordinaires après les derniers tests en soufflerie et ces perspectives leur font penser que la W12 n’aura pas moins d’appui que la voiture de cette année.

De plus, depuis l’Italie, ils s’assurent que Mercedes prépare également un moteur de 25 chevaux de plus pour la saison prochaine. Une fois de plus, les plus intelligents de la classe sont effrayants avant même le début de la saison suivante, car les Allemands savent qu’ils ont un défi majeur à relever: amener Hamilton à battre Michael Schumacher aux titres. Une fois de plus, il semble que Toto Wolff et son équipe aient travaillé pour que personne ne remette non plus en question leur suprématie en 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard