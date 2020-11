Hamilton: “Je suis très fier de faire partie de ce record”

Bottas: “Ce fut une journée difficile, mais je suis très heureux de faire partie de cette équipe”

Mercedes est entrée dans l’histoire en Formule 1 le 1er novembre 2020. Les flèches d’argent ont réalisé leur septième championnat constructeurs consécutif, un nouveau record de tous les temps dans la catégorie. De plus, ils l’ont fait avec un doublé, mené par Lewis Hamilton et complété par Valtteri Bottas.



Lewis Hamilton (1er):

“C’est incroyable, je vois cette équipe et aussi Brackley et Brixworth et il est clair pour moi que ce sont des héros. Ce sont eux qui n’abandonnent jamais et veulent pousser, élever le niveau et innover. Félicitations à l’équipe pour ce bien mérité. Titre constructeurs, je leur serai toujours reconnaissant, je suis très fier de faire partie de cette équipe. Revenir et être à ce niveau année après année et montrer cette performance est quelque chose d’incroyable. ”

“Sept fois champions du monde, c’est quelque chose que je vais dire à mes petits-enfants un jour. Personne n’a pu y parvenir en équipe et je suis très fier de faire partie de ce record. Nous devons déjà remercier la famille Mercedes. Tous les sponsors, nous ne l’aurions pas fait sans eux. La course elle-même était épuisante. J’ai pris un mauvais départ, mais nous avons pu remonter au sommet. C’est fantastique de décrocher le titre à Imola avec un doublé. ”

Valtteri Bottas (2ème):

“Félicitations à l’équipe pour avoir remporté le championnat des constructeurs. Je suis très fier de faire partie de cette équipe et reconnaissant à l’équipe pour son travail acharné et son dévouement, ils le méritent tous, l’équipe du circuit et aussi ceux qui sont dans les usines de Brackley, Brixworth et Stuttgart. L’équipe continue de pousser et de relever la barre et c’est incroyable de travailler avec une telle équipe. ”

“Évidemment, ce fut une course difficile pour moi aujourd’hui, mon départ était bon, mais dans les premiers tours, j’ai pris une part d’une voiture devant et j’ai endommagé mon fond plat. Après cela, j’ai eu des problèmes et cela m’a coûté. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour garder Max derrière et j’ai dû me dépasser, j’ai donc commis des erreurs. Ce fut une mauvaise journée pour moi après un bon départ. Bien sûr, c’est bien d’ajouter un nouveau podium et d’avoir apporté mon grain de sable à ce titre de Constructeurs “.

Toto wolff, chef d’équipe:

“C’est un moment incroyable, cet après-midi nous avons tout fini. Ce fut une saison inhabituelle à bien des égards et donc je suis très fier d’avoir réalisé cet exploit. Nous avons beaucoup transpiré derrière les caméras, beaucoup de gens ont beaucoup sacrifié pour arriver ici. Nous devons donc remercier toute l’équipe du circuit, ainsi que l’équipe de Brackley et Brixworth. Nous avons un groupe incroyable. ”

«Nous devons remercier toute la direction de Mercedes pour avoir continué à faire confiance à cette équipe, nous avons eu beaucoup de soutien en Allemagne et j’en suis heureux. Nous devons également remercier Petronas pour tout le travail qu’ils ont accompli, sans eux. Nous ne l’aurions pas fait, ils ont joué un rôle clé dès le premier jour, nous sommes très fiers de les représenter sur le circuit. Je ne sais pas ce que l’équipe va faire ensuite, mais ils restent motivés et énergiques pour élever la barre encore plus haut. ”

