Hamilton: “Je suis sûr que nous allons voir une course assez ennuyeuse”

Bottas: “Je savais que je devais aller fort dans le dernier tour”

Mercedes a réalisé un nouveau doublé au classement du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Les deux pilotes ont été très à égalité tout au long de la séance, mais au final Valtteri Bottas a réussi à corriger ses petites erreurs et a pris la pole à Lewis Hamilton lors de la dernière tentative.



Lewis Hamilton (2e):

“Valtteri a fait un excellent travail cet après-midi et j’ai fait un très mauvais dernier tour, mais ces choses arrivent et vous ne pouvez pas toujours le rendre parfait. Ce circuit est incroyable, c’est une classique avec une histoire incroyable et les vitesses que nous atteignons sont incroyables.” .

“Je suis très reconnaissant d’être ici et d’avoir les performances que nous avons, ce qui est vraiment remarquable. Les pneus fonctionnent mieux ici qu’au Portugal le week-end dernier, mais aujourd’hui, c’était encore un grand défi sur la piste.”

«Pour demain, je suis à peu près sûr que nous allons assister à une course assez ennuyeuse car la piste est assez étroite et il n’y a nulle part où passer après la première chicane. Ce sera un défi difficile lorsque nous suivrons une autre voiture, mais j’espère que le DRS Cela nous donnera des opportunités dès le premier arrêt. ”

“Nous avons vu que Max a été très fort dans ses longues courses ce matin, donc il sera une menace. Je donnerai tout ce que j’ai demain et voir où nous en arriverons.”

Valtteri Bottas (1er):

“Ce n’est jamais facile d’entrer en pole, mais j’apprécie vraiment cette piste. Quand on pousse fort, c’est une belle sensation et je savais que je devais aller fort dans le dernier tour.”

«Pour moi, les virages 2 et 3 ont été quelque chose sur lequel je devais vraiment travailler aujourd’hui et que j’ai réalisé à la fin; la même chose avec les derniers virages, où j’ai souffert d’une certaine instabilité, mais je savais que je devais pousser jusqu’au bout. J’ai tenté ma chance et la voiture a bien tourné. ”

“J’ai pu trouver la petite amélioration dont j’avais besoin et c’est une sensation formidable quand vous l’avez, je tremble encore! Demain va être un bon combat – c’est l’une des plus longues lignes droites du calendrier jusqu’à ce que nous arrivions au premier virage, Lewis et Max m’ont définitivement. ils vont courir. Mais c’est un bon point de départ et j’espère que le rythme est bon. Que le jeu commence! ”

Toto wolff, chef d’équipe:

“Ce fut une belle séance de qualification, qui n’a été décidée qu’une seule fois avant le dernier tour de la dernière tentative. Le week-end dernier au Portugal, Valtteri semblait avoir un avantage en qualification, mais Lewis a obtenu la pole juste à la fin par un. dixième de seconde, cette fois Valtteri a renversé la situation et a réussi à prendre la pole. ”

“Nous avons vu les deux très proches en qualifications lors des dernières courses, avec l’avantage d’un côté et de l’autre et c’est exactement comme ça que ça devrait être. Pour demain, nous avons décidé de commencer avec le composé moyen parce que le doux n’avait pas l’air très bon. dans les longues courses que nous avons effectuées en essais libres. ”

“La seule chose que nous allons dire aux pilotes, c’est d’être dur et de s’affronter; ils savent tout le reste et nous avons hâte de voir comment cela évoluera.”

Andrew Shovlin, ingénieur chef de piste:

“C’est formidable de commencer demain avec les deux voitures au premier rang et félicitations à Valtteri pour un bon tour à la fin qui l’a mis en pole position. Jusqu’à présent, nous avons apprécié le format de deux jours. Il n’est tout simplement pas possible de faire les tâches habituelles en l’espace d’une heure et demie. ”

“Une surprise pour nous lors de la séance du matin a été la médiocrité du pneu tendre. Si nous avions su cela, nous aurions fait le même programme que Red Bull et Ferrari en FP1 et nous aurions sauvé un match pour les qualifications.”

“Il a fallu un peu de temps à Valtteri pour reprendre sa vitesse le matin, il a endommagé son premier train de pneus durs sur un plat, ce qui lui a permis de faire le travail avec peu de carburant sur des pneus moyens et tendres sans pouvoir faire beaucoup de tours.”

“Lewis a eu une séance plus ordonnée, il s’est familiarisé avec la piste dès le premier essai et avec peu de carburant, il a établi des temps plus rapidement que quiconque. Avec si peu de rodage, les qualifications seront toujours un peu une courbe d’apprentissage. Nos deux voitures semblaient avoir un peu de marge avec Red Bull à tout moment, même si c’était égal entre nos deux pilotes et Valtteri a donné un coup de pouce à la dernière minute. ”

“Nous ne savons pas où nous serons demain par rapport à Red Bull, en termes de rythme. Ils semblaient être à peu près les mêmes que nous sur les longues courses ce matin, mais nous le saurons dès le premier relais, quand nous verrons si nous le pouvons. trou ouvert “.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard