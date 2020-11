L’équipe explique ses problèmes lors des qualifications

Les hommes de Brackley racontent ce qui est arrivé aux pneus intermédiaires de Hamilton

Le GP de Turquie a été le plus difficile pour Mercedes en termes de performances. Sur une piste nouvellement refaite, le froid et la pluie n’ont pas du tout aidé l’équipe de Brackley. De plus, les qualifications étaient folles et il y avait des différences entre les pilotes de plusieurs secondes. James Vowles, directeur de la stratégie de l’équipe, donne les clés de la victoire de Lewis Hamilton.



Vowles est clair que c’est précisément le comportement des roues qui les a empêchées de se battre pour la pole à cette occasion. De plus, il raconte à quel point il est difficile pour une équipe de faire fonctionner des pneus qui n’ont guère été utilisés.

“Ce sont des circonstances différentes de la normale et les équipes doivent s’adapter très rapidement pour faire fonctionner les pneus, pour générer suffisamment de puissance, pour générer suffisamment de température et nous étions dans une mauvaise position par rapport à nos rivaux”, a déclaré Vowles dans une vidéo. de l’équipe.

“Avec les pneus secs, nous avons beaucoup d’expérience et nous sommes capables de comprendre comment ils devraient fonctionner sur chaque nouveau circuit. Ce n’est pas le cas avec les pneus pluie intermédiaires et extrêmes. Nous avons des données sur certains circuits où la piste a peut-être été un peu mouillée, mais ce dont nous avons besoin, c’est d’un film humide continu pour vraiment comprendre ces roues », at-il ajouté.

Des pilotes tels que Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Lando Norris ont choisi de ne pas s’arrêter dans la dernière partie de la course et de laisser l’entracte devenir pratiquement lisse. Vowles a détaillé les raisons pour lesquelles cette décision a fonctionné pour les trois car la pluie n’est pas revenue. À 44 ans, en fait, cela l’a aidé à gagner la course.

“Vous le transformez en pneu sec et c’est comme un pneu souple à très basse température. C’est un composé de caoutchouc souple avec une adhérence qui fonctionne. Ce n’est pas une mauvaise chose d’user le milieu. Lorsque vous vous arrêtez et roulez sur un nouvel intermédiaire, ils sortent des couvertures chaudes et fonctionnent bien pendant quelques tours, mais après leur performance dépend de la façon dont ils s’usent dans ces conditions et cela peut parfois être compliqué », a-t-il déclaré.

Cependant, Mercedes ne voulait pas risquer Valtteri Bottas pour tenter un retour. Vowles a clairement indiqué que dans son cas, il aurait été inutile de monter des pneus secs ou de se concentrer sur une stratégie différente de celle du reste de ses rivaux.

«La piste était encore mouillée par endroits et nous avons eu du mal à faire fonctionner les pneus. C’est le genre de risque que vous prenez quand vous pouvez gagner des positions et des points, mais Valtteri était en 15e position. Tout le monde devant lui aurait pu réagir. “, A souligné Vowles pour fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard