Hamilton: “Max doit être félicité, il a conduit de façon incroyable tout au long de l’année”

Bottas: “Nous n’étions pas assez rapides aujourd’hui”

Pour la première fois de toute l’ère hybride, Mercedes n’a pas réussi à atteindre la pole à Abu Dhabi. La marque star a perdu face à Red Bull et Max Verstappen par la minuscule différence de 25 millièmes et ils devront se contenter de partir deuxième et troisième demain. Valtteri Bottas a été plus rapide que Lewis Hamilton lors d’une journée où les deux pilotes n’ont pas pu tirer le meilleur parti de leur pneu souple.



Lewis Hamilton (3e):

“Ce fut définitivement un week-end difficile pour retrouver le rythme et trouver mon moment. Je suis très reconnaissant d’être de retour avec l’équipe et nous essaierons de clôturer une belle saison de la meilleure façon possible. Aujourd’hui, j’ai souffert avec l’équilibre du voiture, ce n’était pas la meilleure, donc un tour parfait était plus difficile que les autres samedis. J’ai tout donné mais ça ne pouvait pas être, même si tout a été très égal entre nous trois. C’est décevant de terminer troisième, mais nous devons félicitations à Max, il a conduit de façon incroyable toute l’année. ”

“Nous espérons que Max devra souffrir pour gagner la course, car Valtteri et moi partirons juste derrière lui. Tout cela fait de demain une journée passionnante, dans laquelle nous aurons aussi de nombreuses inconnues avec les longs runs. C’est un circuit dans le le dépassement est difficile, mais la stratégie sera également importante, tout comme les premiers tours. Nous aurons des opportunités et j’ai hâte de voir si nous en profiterons ou non. ”

Valtteri Bottas (2ème):

“Félicitations à Max pour la pole, il a fait du bon travail aujourd’hui. Nous avons déjà vu en FP3 que les Red Bull étaient assez rapides, et ils ont pu optimiser leur voiture et tirer le meilleur parti du pneu tendre, ce qui nous a aidés. Cela a demandé pas mal d’efforts tout au long du week-end. Au fur et à mesure que le circuit se refroidissait, j’ai commencé à souffrir de sous-virage, il m’a donc été difficile d’améliorer mes temps au tour. Je pense que j’ai pu profiter au maximum voiture, mais nous n’étions pas assez rapides aujourd’hui. ”

«Aujourd’hui, nous avions l’air d’être le plus rapide sur le pneu moyen, mais pour faire la pole, il faut être plus rapide sur le pneu souple. Bien sûr, les points sont partagés dimanche, et nous avons une bonne voiture et nous commencerons la course avec les moyens, donc qu’il y a encore beaucoup en jeu. Je pense que Lewis, Max et moi allons avoir un bon combat demain, et comme nous l’avons déjà vu, tout peut arriver ces derniers temps en Formule 1. J’ai hâte de participer à la dernière course de l’année et nous nous battrons dur pour finir la saison avec la victoire. ”

Toto wolff, chef d’équipe:

«C’était une qualification très excitante et tout a été décidé à moins d’un dixième entre les trois premiers coureurs. Nous avons eu un Free 3 difficile et nous semblions loin de notre meilleure version, donc c’était une bonne reprise pour les qualifications. , où nous avons terminé deuxième et troisième. Je suis content du retour de Valtteri, qui a vécu des semaines très difficiles récemment. ”

“Je suis également heureux d’avoir Lewis de retour dans la voiture, et il est de retour pour faire ce qu’il aime le plus. Malgré dix jours d’absence, son niveau a été très bon. En route pour la course de demain, nous devons les deux voitures dans le combat, ce qui nous permettra d’avoir un certain avantage dans la stratégie, et nous pouvons faire pression sur Max. Nous attendons avec impatience une fin de saison passionnante, dans laquelle nous voulons terminer l’année de la meilleure façon possible ” .

