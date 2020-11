Mercedes arrive à Bahreïn avec les devoirs faits: “Nous avons déjà remporté les deux titres”

Wolff: “Bottas sera plus fort dans ces trois dernières courses”

En Mercedes, ils arrivent à Bahreïn avec le bon goût du Grand Prix de Turquie. Lewis Hamilton est devenu sept fois champion du monde. De cette manière, ils ont déjà remporté à la fois le championnat des constructeurs et le championnat des pilotes. Même si plus rien n’est en jeu, Wolff espère voir un Bottas fort dans ces trois dernières courses.



Toto wolff, responsable d’équipe, cadre:

“Nous avons été témoins de quelque chose de vraiment remarquable lors de la dernière course en Turquie, dans laquelle Lewis a remporté son septième titre mondial. La façon dont il l’a fait était spectaculaire. Dans l’ensemble, ce fut un week-end difficile pour nous en tant qu’équipe. Et c’était un grand défi, mais Lewis a fait un travail exceptionnel, passant de la sixième à la victoire. Il a établi sa position parmi les plus grands athlètes de tous les temps dans le monde. ”

“Nous avons eu des sentiments mitigés car ce fut un week-end difficile pour Valtteri, mais nous savons à quel point il est fort et fort. Je sais qu’il reviendra plus fort dans ces trois dernières courses.”

“Maintenant, nous regardons vers Bahreïn et revenons à un circuit familier. Il présente toujours un défi intéressant en raison de la variation des conditions de piste et de la température entre les différentes sessions. Les essais libres 1 et 3 ont lieu pendant la journée avec des températures plus élevées, mais Les essais libres 2, les qualifications et la course se déroulent au crépuscule et il fait plus froid. C’est un défi de préparer la voiture et de recueillir les bonnes informations quand cela compte. ”

«Nous avons déjà connu de solides performances à Bahreïn et c’est toujours une piste qui génère des courses intéressantes. Nous avons déjà remporté les deux titres, mais nous continuerons à faire de notre mieux et à garder un œil sur l’intense bataille pour la troisième place du championnat. des constructeurs “.

