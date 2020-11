Hamilton: “C’est un privilège d’obtenir à nouveau un tel résultat”

Bottas: “Je suis content que Romain va bien, c’est le plus important aujourd’hui”

Mercedes a remporté une nouvelle victoire incontestée à Bahreïn. Lewis Hamilton a dominé du début à la fin, remportant sa cinquième victoire consécutive et sa quatrième sur ce circuit. De son côté, Valtteri Bottas a été très malchanceux au départ et a eu une crevaison, ce qui a complètement conditionné sa carrière. De plus, le fait qu’il ait sacrifié la vitesse de pointe a grandement limité ses possibilités de dépassement pendant le reste de l’épreuve.



Lewis Hamilton (1er):

«Aujourd’hui, c’était un avertissement que ce sport est dangereux. Il a été effrayant de voir l’accident de Romain et je suis très heureux que le halo ait fait son travail. Nous devons remercier la FIA et l’équipe médicale d’être là. Pour Romain, se sortir seul d’un accident comme celui-ci montre clairement à quel point la FIA et la Formule 1 ont fait un excellent travail pour accroître la sécurité. ”

«La course a été exigeante physiquement. Max m’a mis beaucoup de pression et j’ai eu beaucoup de vitesse aujourd’hui. J’ai un peu souffert avec la voiture, mais j’ai pu répondre aux tours rapides de Max aux moments importants. Attention au dernier arrêt de Max mais l’équipe a bien fait avec la stratégie. C’est un privilège d’obtenir à nouveau un résultat comme celui-ci. ”

Valtteri Bottas (8ème):

“Je suis content que Romain va bien, c’est le plus important aujourd’hui. Il a pu échapper à un très fort accident et j’en suis très content. J’ai, pour ma part, eu une crevaison en début de course, même si je ne pense pas Que c’était dû à aucune touche. Je ne sais pas comment cela s’est passé exactement. Après cela, j’ai essayé de monter des positions mais nous avions plus de charge que les autres voitures et c’était difficile de doubler. ”

«Dans la dernière section, j’ai eu une autre crevaison, mais c’était dans la période de la voiture de sécurité et c’est pourquoi je n’ai pas perdu plus de places. Je dois revoir ce que je peux faire mieux le week-end prochain. Le circuit sera différent, mais certains les caractéristiques resteront les mêmes. Il n’y a pas grand chose à apprendre ce week-end. J’espère avoir plus de chance lors de la prochaine course. ”

Toto wolff, chef d’équipe:

“Tout d’abord, nous devons remercier la FIA et la Formule 1 pour avoir des voitures aussi sûres. La course d’aujourd’hui montre clairement que l’introduction du halo a été très importante. Nous devons également remercier les commissaires et l’équipe pour leur travail. Ian Roberts et Alan van der Merwe, qui ont aidé Romain à s’échapper. D’après ce qu’on m’a dit, Romain va bien et je lui souhaite un prompt rétablissement. ”

“Pour nous en tant qu’équipe, ce fut à nouveau une course douce-amère. Je suis très heureux pour l’équipe et pour Lewis, qui a une fois de plus montré de belles performances tout au long du test. Pour sa part, Valtteri a eu beaucoup de problèmes avec lui. crevaison et il faut voir pourquoi il perd des courses là où il ne fait rien d’autre. La bonne chose est qu’il peut encore gagner deux courses de plus cette année et c’était dommage aujourd’hui, il avait besoin d’un bon résultat · –

· Je ne doute pas que cela le rendra plus fort et lui permettra d’être encore plus préparé pour les deux dernières courses et ainsi assurer la deuxième place du Championnat. Je n’ai aucun doute non plus qu’il va avoir une 2021 très forte. Je suis également très désolé de ce qui s’est passé à Racing Point et nous devons analyser ce qui s’est passé dans la voiture de Sergio Pérez pour éviter tout type d’abandon comme celui-là à l’avenir. ”

