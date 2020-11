Hamilton: “Pour moi, ces courses sont importantes pour continuer à apprendre pour 2021”

Bottas: “Demain, nous allons avoir une course intéressante”

Pour la 11e fois en 15 courses, la première ligne de la grille sera complètement noire. Mercedes a une fois de plus réalisé un doublé en qualifications aux mains d’un Lewis Hamilton sans égal. Le Britannique a remporté par plus de deux dixièmes et demi un Valtteri Bottas qui n’a pas eu de réponse tout au long de la journée aujourd’hui. Pour demain, l’équipe est confiante de garder Max Verstappen derrière et de remporter une nouvelle course.



Lewis Hamilton (1er):

“98 Polonais, wow! Il y a toujours plus de temps à trouver, de petits endroits à améliorer, mais c’était un tour propre pour moi. Je ne comprends pas pourquoi, mais je me suis senti très calme ce week-end. Aujourd’hui, je voulais m’amuser. et cela a été la chose la plus importante pour moi. ”

“Je fais cela depuis de nombreuses années maintenant, mais j’aime toujours le défi de comprendre les pneus. J’adore ça et je sens que je peux continuer à m’améliorer à tout moment. De plus, ce n’est pas seulement moi, mais tout le monde dans le garage fait toujours son travail.” .

“La pression pour me battre pour un championnat est immense, mais avec les deux titres obtenus, cela me permet d’être plus détendu et de rouler comme je l’ai fait aujourd’hui, je me suis senti plus libéré. ​​Aujourd’hui, c’est la continuation de ce que nous pouvons continuer à réaliser en équipe” .

“Week-end après week-end, je continue d’halluciner avec cette équipe. Peu importe la hauteur de la barre, ils essaient toujours de la relever. Pour moi, ces trois courses sont importantes pour continuer à apprendre l’année prochaine.

Valtteri Bottas (2e):

«Mon deuxième tour en Q3, je me sentais comme un bon tour, mais il est difficile de voir que même si vous donnez tout, vous avez encore le temps d’y arriver. Je n’ai pas commis d’erreur et mon tour s’est bien passé, il faut donc se rendre compte en réunion dans des domaines où nous pouvons nous améliorer à chaque tour. ”

“Lewis et moi avons eu des réglages différents avec la voiture, alors peut-être que ça a quelque chose à voir avec ça. C’est bien de monopoliser une fois de plus la première ligne et j’ai hâte à la course de demain. Ce sera une course intéressante, avec des stratégies. différent et dans lequel nous allons tous essayer de ne pas surchauffer les pneus. Nous espérons avoir un bon combat. ”

Toto wolff, chef d’équipe:

“Pour un samedi, c’était une bonne journée au bureau. Nous ne savons pas combien de performances il reste à Verstappen, mais nous sommes heureux d’avoir pu monopoliser la première ligne. Demain, nous allons avoir une course difficile, car Max en a deux. les pneus durs se fixent et vous pouvez faire une stratégie moyennement dure-dure, qui, selon nous, sera la plus rapide. ”

“Nous allons tout donner pour en faire une bonne course avec de bons combats. Nous allons avoir une course passionnante dans laquelle nous espérons faire un grand spectacle sous les lumières de Bahreïn.”

