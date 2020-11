Hamilton: “Je n’ai pas été entièrement satisfait de l’équilibre, il y a du travail à faire”

Bottas: “Je pense que Red Bull est là, nous les avons vus fermer en FP2”

Mercedes termine un vendredi de plus en tant que dominateurs de la journée. Lewis Hamilton a été le plus rapide dans les deux séances, mais le champion du monde n’était pas entièrement satisfait de l’équilibre en W11. Valtteri Bottas a chuté de quatre dixièmes derrière son coéquipier, mais le Finlandais espère s’améliorer pour pouvoir se battre pour la pole demain.



Lewis Hamilton (1er / 1er):

“C’est super d’être de retour sur la piste, j’adore piloter cette voiture. Aujourd’hui a été plus que tout une journée de test, comme nous n’avons pas pu faire beaucoup de tours de qualification, nous nous sommes concentrés plus que tout sur les pneus de l’année prochaine. Ce circuit C’est très différent de la Turquie, au lieu de chauffer beaucoup les pneus au départ, il faut aller très lentement pour qu’ils ne deviennent pas trop chauds au départ du tour le plus rapide.Je n’étais pas très content de l’équilibre de la voiture. mais je pense qu’ils sont tous dans une position similaire car le circuit a été quelque peu glissant aujourd’hui. Nous avons du travail à faire pour nous améliorer pour demain. ”

Valtteri Bottas (2ème / 3ème):

“Notre journée a été bonne en général vu les performances et les sensations que la voiture a eues. La première séance a été plus compliquée et je pense que ce sera la même chose demain, puisque la première séance de la journée a des températures plus élevées et plus. Dans les deux séances, j’ai eu des problèmes de circulation et j’ai également fait de petites erreurs, nous devons donc nous améliorer. ”

“Je ne suis pas entièrement satisfait de l’équilibre pour le moment, et nous avons certainement du travail à faire. Aujourd’hui, nous avions aussi un programme différent, car nous nous sommes concentrés sur les nouveaux pneus Pirelli. Je pense que Red Bull est là, et le nous avons vu de près en FP 2. Le principal défi de Bahreïn est de ne pas surchauffer les pneus, chose que nous n’avons pas eu à gérer lors des courses précédentes. Nous devons nous y adapter, mais nous avons beaucoup appris pour demain. ” .

Andrew Shovlin, ingénieur en chef de carrière:

«Nous avons décidé de nous concentrer aujourd’hui plus que tout sur l’évaluation des pneus 2021. La préparation traditionnelle pour un week-end a pris du recul. Nous n’avons pas obtenu beaucoup de données mais nous avons réalisé ce que nous voulions, car nous aurons des informations utiles pour l’année prochaine. ”

“Je pense que nous sommes un peu en retard par rapport au reste du week-end, en partie parce que nous n’avons pas passé beaucoup de temps à travailler sur l’équilibre de la voiture, et nous n’avons pas non plus fait beaucoup de longues courses. Nous avons plus de rythme sur un tour, mais sur de longues courses. Nous ne sommes pas encore en bonne position, nous avons encore du travail à faire. ”

