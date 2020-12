Russell: “Après les dernières séances d’essais, j’aurais été content d’aller en Q3”

Bottas: “Commencer par le médium nous met dans une bonne position en termes de stratégie”

Mercedes a signé un doublé au classement du Grand Prix de Sakhir. Valtteri Bottas a pris la pole et George Russell n’était qu’à 26 millièmes de lui. Les deux pilotes partiront demain avec le pneu moyen, espérant que la stratégie joue en leur faveur.



George Russell (2e):

“Valtteri a mis beaucoup de pression sur Lewis en qualifications au fil des ans, donc je suis vraiment heureux d’avoir terminé en Q3 juste derrière lui et d’être en première ligne pour demain. C’était incroyablement intense avec tant de choses à faire. l’apprentissage et une façon si différente de conduire cette voiture. ”

“J’ai essayé beaucoup de choses en FP3 qui ne se sont pas du tout bien passées. Après les derniers essais libres, j’aurais été heureux d’aller en Q3 donc j’étais un peu nerveux avant les qualifications. Mais j’ai réussi à obtenir le rythme et amélioré à chaque tour. ”

“Il est évident que je suis un peu déçu de perdre la pole par 20 millièmes, mais si vous m’aviez dit la semaine dernière que je me qualifierais deuxième sur la grille, je ne vous aurais pas cru.”

“Je n’ai personne devant moi demain, quelque chose que je n’ai pas expérimenté depuis longtemps. Ce sera une course vraiment difficile sur un tracé de piste aussi court, mais nous sommes dans une bonne position de départ avec les médias. Je vais tout donner. et je verrai ce que je peux faire. ”

Valttteri Bottas (1er):

“C’est super d’être en pole, j’en suis content, mais ce n’était pas ma meilleure qualification. Ma deuxième tentative en Q3 a été bonne, mais je pense avoir perdu du temps dans les virages 7 et 8. J’étais le premier. voiture sur la piste lors de la dernière tentative, donc je n’avais pas de sillage et finalement je n’ai pas pu m’améliorer. ”

“C’était assez serré à la fin, donc je suis content que cela ait suffi pour obtenir la pole. C’est super de voir George à la deuxième place et nous avons la première ligne pour l’équipe. Je ne suis pas trop surpris de le voir là-haut. Il a continué à s’améliorer tout au long du week-end et surtout lors des qualifications. ”

«Nous avons commencé avec le pneu moyen demain, ce qui nous met dans une bonne position en termes de stratégie. Max va avoir une avance en début de course sur le pneu souple, mais nous pensons avoir le meilleur pneu pour la course au général. “.

“La piste est assez cahoteuse et il est en fait assez facile de suivre d’autres voitures grâce aux glissades, mais nous sommes dans la meilleure position pour demain et nous attendons avec impatience une course amusante.”

Toto wolff, chef d’équipe:

“Arriver au premier rang dans un classement aussi serré est un résultat fantastique pour l’équipe. Ce circuit est si court et avec des temps au tour inférieurs à une minute qu’il y aura toujours de très petits écarts, nous l’avons vu avec moins d’un dixième entre les première et troisième position “.

«Je suis vraiment content du résultat. Valtteri a réalisé un bon tour en Q3, ce qui était suffisant pour décrocher la pole. George s’est très bien adapté, surtout compte tenu des circonstances, donc je suis très satisfait de sa performance. et c’est formidable de le voir en première ligne. ”

“Évidemment, cela nous met dans une bonne position pour demain et nous commençons avec le pneu moyen, que nous pensons être le meilleur composé pour la course. Ce sera un défi et un pas dans l’inconnu sur cette piste et avec tant de tours. J’ai hâte de voir ce qui va se passer et je suis sûr que ce sera très excitant. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard