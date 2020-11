Wolff souligne le septième titre consécutif des constructeurs à Imola

“Nous ferons de notre mieux dans ces quatre dernières courses.”

Mercedes arrive au GP de Turquie F1 2020 avec leurs devoirs faits, car à Imola, ils ont remporté leur septième titre de constructeur consécutif et ont également terminé le titre des pilotes, puisque seuls Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas ont des options mathématiques pour être champions. Toto Wolff a voulu souligner cet exploit et espère que tous ses collègues ont pu célébrer ces titres d’une manière ou d’une autre, mais il souligne également que lors des quatre derniers Grands Prix, ils ne seront pas les bras croisés.



Toto wolff, responsable d’équipe, cadre:

«Sept championnats constructeurs consécutifs sont quelque chose dont nous pouvons être fiers. Une réalisation sans précédent en Formule 1 et dans le monde du sport en général. Nous avons fait en sorte que tout le monde puisse faire une pause la semaine dernière pour commémorer le résultat d’une certaine manière. en toute sécurité, que ce soit à domicile ou en usine, et réfléchissez à cette réalisation remarquable. ”

«Le résultat à Imola signifie également que seuls Lewis et Valtteri continuent à concourir pour le championnat des pilotes. Nous devons à nos deux pilotes et à nos fans de terminer la saison en beauté, nous continuerons donc à pousser et à faire de notre mieux dans ce domaine. quatre dernières courses “.

«La F1 revient en Turquie pour la première fois en neuf ans, ce qui signifie qu’une fois de plus nous ferons face à une série d’inconnues sur la piste. Nous avons montré à Imola et Portimão que nous pouvons nous adapter rapidement, ce qui est important dans une saison en celui que nous courons dans de nombreux endroits que nous ne visitons pas normalement. La piste d’Istanbul a des zones difficiles et de grands virages, comme le célèbre virage 8 – j’ai hâte de voir comment les voitures 2020 y joueront. ”

