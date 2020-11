Hamilton: “Cette année, je me suis sacrifié plus que jamais de toute ma vie”

Bottas: “La course est partie pour survivre”

Lewis Hamilton a réalisé une course mouillée parfaite et s’est rallié de la sixième à la première place. Avec cette victoire, le Britannique remporte son septième titre et égale Michael Schumacher. Valtteri Bottas, pour sa part, n’a pas eu un bon dimanche et sa carrière a été pleine de rotations.



Lewis Hamilton (1er):

“Je sais que nous disons, ou disons souvent, que cela dépasse mes rêves les plus fous, mais je pense que toute ma vie j’ai secrètement rêvé de quelque chose d’aussi grand que ça. Mais ça a toujours semblé tellement fou. Je me souviens que Michael a remporté tous ces championnats. Tous les pilotes ici font de notre mieux et en obtenir un, deux ou trois est déjà très difficile. Donc, obtenir sept est tout simplement inimaginable. ”

«Lorsque vous travaillez avec un si grand groupe de personnes et que vous communiquez avec eux, que vous vous faites confiance et que vous vous écoutez, il n’y a pas de fin à ce que cette équipe et moi pouvons faire ensemble et je suis très fier de ce que nous avons fait. Ils me font confiance comme ils l’ont fait aujourd’hui, c’est quelque chose que vous obtenez avec l’expérience. ”

“Cette année a été si difficile … Je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé dîner, je suis resté dans ma bulle. Recevoir un room service tous les jours n’est pas excitant et c’est parce que j’ai un championnat pour lequel me battre. Je pense que cette année, j’ai sacrifié plus que jamais de toute ma vie. Cela a rendu la tâche assez difficile. Avec des souvenirs comme ceux-ci, je veux attendre de pouvoir être avec ma famille et tous mes amis parce que je veux le partager avec eux. Je me sens très fier de la course d’aujourd’hui. ”

«Je pensais aux moments où je me suis trompé auparavant, comme en Chine 2007, lorsque j’ai perdu le championnat dans la Pit-Lane. Toutes ces choses que j’ai apprises en cours de route, j’ai pu les appliquer aujourd’hui et c’est pourquoi j’ai obtenu le résultat. et l’écart que nous avons eu aujourd’hui. En même temps, je sens que je ne fais que commencer, c’est vraiment bizarre. Physiquement, je me sens en très bonne forme, mentalement, c’est l’année la plus difficile pour beaucoup de gens, pour des millions de personnes. ”

“Je sais que les choses ont toujours l’air très bien ici, sur les grandes scènes, mais ce n’est pas différent pour nous, athlètes. Cela a été un défi que je ne savais pas comment surmonter. Mais avec l’aide des gens formidables que j’ai autour de moi, Avec l’aide de mon équipe, Team LH, j’ai réussi à rester à flot et concentré. J’espère que l’année prochaine sera meilleure. ”

«J’adorerais rester, j’ai le sentiment que nous avons beaucoup de travail à faire ici. Je travaille pour pousser et nous responsabiliser en tant que sport, pour réaliser que nous devons affronter et que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes de droits humains qui existent dans les pays auxquels nous sommes confrontés. nous allons et comment pouvons-nous nous impliquer avec ces pays, comment pouvons-nous leur donner les moyens de vraiment changer, pas dans dix ou 20 ans, mais maintenant. ”

“Je veux aider la Formule 1, je veux aider Mercedes dans ce voyage pour être plus durable. J’espère en faire partie, au moins dans la phase initiale, pour un peu plus longtemps.”

Valtteri Bottas (14e):

«C’était une course longue. Une journée si longue. Dès le premier tour, tout a mal tourné. Je ne sais pas qui il était, mais il a filé devant moi dans le premier virage, je l’ai évité et j’ai aussi filé. Puis j’ai eu une touche. Virage 9 et dans la voiture ce n’était pas la même chose. J’ai souffert pour rester sur la piste. Je ne pouvais pas rester, le volant n’était pas droit et il manquait une pièce dans l’aileron avant. Depuis lors, la course a essayé de survivre “.

“Félicitations à Lewis aussi. Il mérite pleinement ce titre – il a été le meilleur d’entre nous cette année et sept titres sont une réalisation très impressionnante dans notre sport.”

Ola Källenius, Président du conseil d’administration de Daimler et Mercedes-Benz AG:

«Félicitations énormes à Lewis pour ce septième championnat du monde, quel exploit incroyable! Lewis fait partie de notre famille Mercedes depuis plus de 20 ans. Il nous a rejoint avec un talent incroyable pour le karting, aujourd’hui il est l’un des meilleurs pilotes. de tous les temps. Lewis continue de s’améliorer même quand il semble qu’il y ait peu de place à l’amélioration et que je suis impatient de voir où son voyage le mène. ”

“Le développement de Lewis sur la piste est non seulement impressionnant, mais son parcours inspirant hors piste est également impressionnant. Lewis est devenu un ardent défenseur d’une plus grande diversité et inclusion. Il a également pris des mesures tangibles pour soutenir cette cause importante. En tant qu’équipe et En tant qu’entreprise, nous vous soutenons. Nous sommes fiers que vous fassiez partie de notre famille, Lewis. Merci pour sept championnats propulsés par Mercedes! ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard