Hamilton: “La course va être un grand défi pour nous, je vais tout donner”

Bottas: “Quand vous n’avez pas d’adhérence, peu importe la qualité de votre voiture”

Les Mercedes Poles complets n’arriveront pas en 2020. Pour la première fois de toute la saison, les hommes de Brackley ne quittent pas le circuit un samedi comme étant le tour le plus rapide, mais ils le font avec beaucoup de doutes après les problèmes d’adhérence qu’ils ont. eu tout le week-end. Lewis Hamilton a terminé sixième et Valtteri Bottas neuvième dans le pire classement général de l’équipe de toute l’ère hybride.



Lewis Hamilton (6ème):

“Ce fut une journée très difficile et nous avons tous souffert. Pour une raison quelconque, d’autres pilotes ont pu mettre les pneus en température mieux que nous. Nous avons été limités sur ce point et nous n’avons pas pu trouver l’adhérence nécessaire. Nous avons fait tout ce que nous avons fait. Je pourrais, et je pense que nous n’aurions pas pu être plus rapides aujourd’hui. La course de demain sera un grand défi pour nous et nous allons devoir travailler dur pour obtenir les pneus à la bonne température. Je vais tout donner. ”

Valtteri Bottas (9ème):

«Ce fut une journée très difficile, comme tout le week-end. Nous avons une super voiture, mais à la fin de la journée, le plus important est que les pneus adhèrent bien à l’asphalte, et nous n’avons pas pu le faire et donc, nous n’avions aucune adhérence. Si des choses comme celles-ci se produisent, peu importe la solidité de votre voiture. Les équipes ont travaillé pour que les pneus soient à la bonne température et ils ont fini, et nous n’avons pas bien fait ce travail. J’ai beaucoup souffert avec les intermédiaires en Q3 et je n’ai pas pu les mettre en température à aucun moment. Ce n’est pas la position que je voulais, bien sûr, mais j’ai hâte pour la course. Je sais que je n’ai rien à perdre. ”

Toto wolff, chef d’équipe:

«Ce n’a pas été une belle journée pour nous. Il faisait froid et le nouvel asphalte dans ces circonstances nous a surpris et nous n’avons pas pu mettre les pneus en température. Nous n’avons pas trouvé de solution à ces problèmes et nous en avons donc terminé avec les pneus. voitures en sixième et neuvième position. Comme je le dis toujours, les jours où nous perdons, c’est quand nous apprenons le plus et il est clair pour moi que l’équipe travaillera très dur pour mettre fin aux problèmes d’aujourd’hui. Cela nous aidera à être plus forts dans ce type conditions l’année prochaine. Enfin, félicitations à Racing Point, j’ai vraiment hâte de participer à la course. ”

