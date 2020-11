Hamilton: “C’était comme si nous étions sur une patinoire”

Bottas: “Quand je suis sorti sur la piste, c’était comme un rallye”

Ce n’était pas le meilleur vendredi de la saison pour Mercedes au GP de Turquie F1 2020. Sur un circuit qui a été présenté dans des conditions similaires à celles d’une patinoire, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont eu du mal à trouver le bon grip et ont été loin de Red Bull lors des deux premières séances d’essais libres. Les deux conviennent qu’il y a du travail à faire pour le reste du week-end pour être en mesure d’obtenir un bon résultat.



Lewis Hamilton (15ème / 4ème):

«Aujourd’hui a été une journée très difficile. C’est un circuit fantastique, mais le nouvel asphalte l’a rendu très difficile. Aucun des pneus ne fonctionnait vraiment pour nous et c’était comme si nous roulions sur une piste de glace. Donc, vous n’appréciez pas vraiment la conduite. tour que vous aimeriez normalement ici à Istanbul. Lorsqu’ils sont bien en dessous de la fenêtre de température, les pneus ne fonctionnent tout simplement pas. Vous pouvez aller de tour en tour et chercher une seconde simplement parce que les pneus fonctionnent un peu mieux dans l’un des virages. Nous avons beaucoup de travail à faire pour essayer de déterminer ce que nous pouvons changer du jour au lendemain pour nous mettre dans une meilleure position pour demain. Il y a des choses fondamentales que vous ne pouvez pas changer dans la voiture, mais nous devrons faire de notre mieux. Je pense qu’il y en aura un bon combat ce week-end, mais ça le rend très excitant! ”

Valtteri Bottas (9ème / 3ème):

«Quand je suis sorti pour la première fois sur la piste ce matin, cela ressemblait plus à un rallye, c’était assez loin des normes de conduite normales auxquelles nous sommes habitués en Formule 1. Mais je me suis amusé sur la piste à expérimenter la voiture. C’était en fait assez amusant. L’asphalte est neuf et très lisse, ce qui rend particulièrement difficile le réchauffement du pneu. Dans ces conditions, il est crucial d’augmenter les températures. Nous l’avons vécu lors des essais hivernaux, mais jamais à cet extrême. Le pneu souple se portait mieux dans l’ensemble, offrant une meilleure adhérence, même si nous avions un peu de grain à l’avant. Il y a beaucoup à apprendre aujourd’hui, mais il est difficile de prendre les bonnes décisions, non seulement en termes de configuration, mais aussi de la stratégie de course ».

Andrew Shovlin:

“Nous n’avons pas eu une journée facile ici, la piste a clairement une très faible adhérence avec la nouvelle surface et d’autres s’en sortent mieux que nous. Il semble qu’il soit plus difficile que certains d’entre nous de générer de la température dans les pneus et, bien que nous ayons essayé quelques choses pendant les séances pour améliorer cela, l’écart de performance avec Red Bull persiste et Ferrari semblait également être en avance sur nous. Ce sont des conditions très inhabituelles et il y a beaucoup d’apprentissage intéressant que nous pouvons glaner à partir des données d’aujourd’hui. Nous avons les qualifications demain et une course dimanche et pour le moment nous ne sommes pas en forme – nous vivons une période difficile si nous ne faisons pas de progrès significatifs du jour au lendemain. ”

