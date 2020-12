Russell: “Je pense que mes temps au tour sont un peu trompeurs.”

Bottas: “Red Bull semble vraiment compétitif sur le long terme”

Mercedes a vécu une journée particulière vendredi. L’équipe ne peut pas compter sur Lewis Hamilton après son positif pour le covid-19 et George Russell a fait ses débuts avec Brackley. Valtteri Bottas a eu plus de problèmes sur une piste où les écarts sont moindres en raison du faible temps au tour de moins d’une minute.



George Russell (1er / 1er):

«Ce fut une bonne première journée en W11, mais il y a certainement du travail à faire. Le nouveau tracé est très différent de la normale ici et ce n’est pas une piste facile pour le moins. Ce sera très serré en qualifications et nous pouvons probablement en attendre un. course dramatique. C’était bien de travailler avec l’équipe aujourd’hui et j’apprends beaucoup à chaque tour que je suis dans la voiture. ”

“Je pense que mes temps au tour sont un peu trompeurs pour le moment et ne représentent pas vraiment le rythme. J’ai souffert dans les courses gourmandes en carburant de la deuxième séance et cela va être la clé dimanche. Les Red Bulls ont été rapides. de longues courses et Valtteri a été le plus rapide dans la deuxième séance mais ils lui ont pris du temps. Ça va être serré donc on va baisser la tête ce soir. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour être à l’aise dans la voiture et avec les réglages Mais ce premier jour a été encourageant et je suis ravi de revenir en W11 demain. ”

Valttteri Bottas (4e / 11e):

«Ce fut une journée difficile pour moi. Je suis passé au-dessus des pianos dans le virage 8 lors de mon premier essai dans la première session et j’ai cassé une partie du sol, donc le reste de la session a été un peu gâché. Dans la seconde La séance s’est bien passée, mais je n’ai pas fait de tours sur le soft car mon seul tour moyennement décent a été éliminé pour avoir dépassé les limites de la piste. Ce n’était donc pas la meilleure journée, mais les longs runs ont été assez réguliers. ” .

“Red Bull a l’air vraiment compétitif sur le long terme, en particulier sur le pneu moyen, et George a également réalisé de bons tours. Il y a du travail à faire de ma part pour les qualifications. La nouvelle section de la piste est vraiment technique et cahoteuse, donc c’est C’est assez difficile et c’est très facile de perdre un dixième. Sur une piste aussi courte, en qualifications ça pourrait faire la différence. Ça va être intense avec autant de voitures sur la piste, donc ça va être très important d’avoir des tours propres et de prioriser les marges. ”

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie piste d’équipe:

«Ce fut une journée intéressante avec des tours aussi courts et si peu de virages. Supprimer les virages à moyenne et basse vitesse change quelque peu la nature de cette piste et nous avons peaufiné la configuration au cours de la journée afin que la voiture soit performante. les virages plus lents, ce qui n’était pas notre point fort la semaine dernière. George s’est bien adapté et Valtteri et lui semblent avoir le rythme pour se battre pour la pole. ”

“Nos longs parcours n’ont pas été très bons aujourd’hui. Les Red Bulls semblent plus forts à cet égard. Nous allons donc concentrer nos efforts ce soir sur la compréhension des limites avec beaucoup d’essence, mais il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler. et nous espérons pouvoir faire des progrès. ”

