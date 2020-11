Il devrait avoir une autonomie d’environ 400 kilomètres

Son image, pour le moment camouflée, sera similaire à celle du GLA

La nouvelle Mercedes-Benz EQA est la nouvelle électrique de la marque star. Il est basé sur le concept EQA qui a été présenté lors du salon de l’automobile de Francfort 2017, et son image finale peut être ressentie grâce aux premières images officielles publiées par le constructeur, toujours camouflées.



La surtension électrique de Mercedes Benz on attend l’arrivée de ce que sera le modèle d’accès équipé de cette technologie. Il s’agit de Mercedes-Benz EQA, basé sur le Mercedes-Benz GLA et avec des rivaux tels que l’Audi Q4 e-tron ou la Volkswagen ID.4.

La firme vedette a voulu montrer l’avancement du projet avec la publication d’une vidéo dans laquelle le SUV électrique est vu entre les mains d’un autre de ses prochains lancements alimentés par batterie, l’EQS.

MERCEDES-BENZ EQA 2020: EXTÉRIEUR

La nouvelle électrique allemande dérive du Mercedes-Benz EQA Concept, un prototype présenté lors de la Salon de l’automobile de Francfort 2017. Cependant, il s’agissait d’un compact trois portes de 4,29 mètres de long, légèrement plus petit que l’actuelle Mercedes-Benz Classe A. Il y aura des variations à cet égard, à la fois dans la mesure et dans le nombre de portes, qui sera de cinq.

L’esthétique du modèle suivra donc la ligne de ce qui précède GLA, bien que certains changements soient attendus. La calandre sera aveugle dans le style du Mercedes-Benz EQC, tandis que les pare-chocs devraient avoir un design spécifique.

MERCEDES-BENZ EQA 2020: MÉCANIQUE

Le nouveau Mercedes-Benz EQA Il offrira différents niveaux de puissance, même si le constructeur a déjà confirmé que les plus puissants dépasseront 260 chevaux et 500 Newton mètres de couple maximal. Avec cela, le nouveau Teutonic électrique peut accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en environ cinq secondes. L’autonomie maximale sera d’environ 400 kilomètres.

Il reste à voir si le Mercedes-Benz EQA La production conservera les détails du prototype tels que les modes de conduite Sport et Sport Plus, capables de modifier la répartition du couple entre les essieux avant et arrière. De plus, l’activation de ces modes a également modifié l’apparence de la grille dans le «concept».

MERCEDES-BENZ EQA 2020: PRIX

La Mercedes-Benz EQA 2020 sera l’étape d’entrée dans la gamme électrique de la marque vedette. Son prix sera donc inférieur à celui du Mercedes-Benz EQC, qui démarre à 77425 euros en Espagne, et sans doute supérieur à celui du plus cher du GLA, qui est aujourd’hui l’essence de 224 chevaux avec un prix de départ. de 51 150 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 16/11/2020 Mercedes-Benz montre une vidéo de l’EQA 2020 avec l’EQS. 06/09/2020 Le Mercedes-Benz EQA 2020 termine des journées d’essais toujours camouflées. 12/12/2019 Les premières données sur le Mercedes-Benz EQA sont filtrées.

