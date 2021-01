Partie de la même plate-forme que la combustion GLB

Son intérieur, cependant, n’aura que cinq sièges

Le Mercedes-Benz EQB est le nouveau SUV électrique de la marque star. Il sera situé sous le CQE et sa présentation est prévue pour 2021. Il devrait avoir une puissance d’environ 270 chevaux et une autonomie d’environ 400 kilomètres.



L’offensive électrique de Mercedes Benz envisage l’arrivée d’un nouveau modèle en 2021. C’est le Mercedes-Benz EQB 2021, qui sera placé dans les rangs inférieurs à l’EQC déjà publié et au-dessus de l’EQA, qui n’a pas encore été présenté.

Mercedes-Benz a déclaré que dans deux ans, elle disposera de dix voitures électriques, dont six ont déjà été confirmées. En plus de celles nommées, il y a les berlines EQS et EQE et, enfin, les EQV.

MERCEDES-BENZ EQB 2021: EXTÉRIEUR

Le nouveau Mercedes-Benz EQB 2021 partagera une plate-forme avec le Mercedes-Benz GLB. Il s’agira donc d’une variante légèrement modifiée du MFA2, le même que les Allemands ont utilisé avec les nouvelles Classe A, Classe B et CLA. Cependant, concernant GLB une série de différences esthétiques sont attendues qui montrent clairement qu’il s’agit d’une voiture électrique. Ce seront, oui, des solutions similaires à celles prises avec l’EQC.

Selon le directeur du design extérieur de Mercedes-Benz, Robert Lesnik, “Chaque Mercedes-Benz a besoin d’un visage. C’est quelque chose que nous avons vu avec l’EQC et nous le montrerons dans d’autres voitures électriques. Il y aura des variations à l’avant et à l’arrière entre membres de la famille EQ, mais ils suivront tous le même schéma. ”

MERCEDES-BENZ EQB 2021: INTÉRIEUR

Bien qu’il s’agisse d’un véhicule né de la même base que le Mercedes-Benz GLB, il EQB 2021 il ne pourra pas accueillir sept passagers. Cette option sera éliminée en raison des besoins d’espace particuliers que la voiture aura en termes de moteur et, surtout, de batterie.

MERCEDES-BENZ EQB 2021: MÉCANIQUE

On s’attend à ce que l’alimentation mécanique du Mercedes-Benz EQB 2021 est similaire à l’EEQ. De cette manière, il aura un moteur électrique disposé sur chaque axe. Une puissance d’environ 270 chevaux et un couple maximum d’environ 500 Newton mètres sont attendus.

La capacité de la batterie est estimée à environ 60 kilowattheures, ce qui sera suffisant pour offrir une autonomie d’environ 400 kilomètres.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 01/12/2021 Filtrer les nouvelles données de la Mercedes-Benz EQB 2021. 05/11/2020 Les premières données de la Mercedes-Benz EQB 2021 sont filtrées.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard