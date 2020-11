Il dépassera 400 chevaux et disposera de 700 kilomètres d’autonomie

Ce sera l’un des principaux rivaux de la Tesla Model S

La Mercedes-Benz EQS 2021 est une berline entièrement électrique qui se trouve dans la phase finale de son développement. Il devrait dépasser 400 chevaux, avec une autonomie de 700 kilomètres. Au début, il semblait que ce serait une réalité en 2022, mais en octobre 2020, la marque a confirmé qu’elle arriverait sur le marché en 2021.



le Mercedes-Benz EQS 2021 Il s’agit de la version de production de la Mercedes-Benz Vision EQS, sa version conceptuelle. La firme allemande a d’ores et déjà annoncé qu’elle se placerait dans le segment de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S. Elle devrait concurrencer des modèles comme la Tesla Model S, la version électrique de la future BMW Série 7 ou la Jaguar XJ.

En octobre 2020, le modèle avait déjà parcouru plus de deux millions de kilomètres dans le cadre de son programme de test. Cela passe par des installations privées allemandes dédiées aux essais de véhicules, mais aussi sur les routes de la Scandinavie froide ou de la chaleur du sud de l’Europe et de l’Afrique du Sud. Des tests ont également été réalisés en Chine et aux États-Unis.

Mercedes Benz a récemment publié une vidéo du modèle accompagné de EQA, qui sera le modèle d’accès à la gamme électrique du constructeur allemand.

MERCEDES-BENZ EQS 2021: EXTÉRIEUR

le Mercedes-Benz EQS 2021 Ce sera le premier modèle de la famille EQ construit sur la plate-forme MEA, un acronyme pour «architecture électrique modulaire» en anglais. Cela le différenciera des Mercedes-Benz EQC et Mercedes-Benz EQA, qui partent respectivement des plates-formes Mercedes-Benz GLC et Mercedes-Benz Classe A.

Caché sous une décoration de camouflage, le Mercedes-Benz EQS 2021 Il dévoile une calandre complètement fermée et un pare-brise plus vertical que dans la Mercedes-Benz Classe S, son équivalent combustion. Cela peut conduire à un intérieur plus spacieux, bien que pour confirmer cela, nous devrons attendre les premières photos.

La ligne de toit tombe progressivement vers le phare arrière, mais semble prendre une position plus arrière que dans la berline traditionnelle, renforçant ainsi l’habitabilité des sièges arrière.

MERCEDES-BENZ EQS 2021: INTÉRIEUR

Il n’y a pas encore de photos de l’intérieur de la Mercedes-Benz EQS.

MERCEDES-BENZ EQS 2021: ÉQUIPEMENT

Il n’y a pas de détails sur l’équipement du Mercedes-Benz EQS, bien que la Vision EQS dispose d’un prototype de conduite autonome de niveau 3 et de la capacité à atteindre une autonomie totale dès que les organismes de réglementation et la technologie le permettent.

Les unités de test observées avaient un système de direction à quatre roues Cependant, on ne sait pas encore s’il sera standard ou facultatif. Cela aidera à fournir de l’agilité à basse vitesse, à quel point les roues arrière tourneront à l’opposé des roues avant et améliorera la stabilité lors de déplacements rapides. Ensuite, les quatre roues tourneront au même endroit.

MERCEDES-BENZ EQS 2021: MÉCANIQUE

Mercedes-Benz n’a pas encore confirmé bon nombre des spécifications mécaniques de l’EQS 2021, mais tout indique qu’elle équipera deux moteurs électriques, un sur chaque axe, d’une puissance combinée de plus de 400 chevaux.

Sa batterie, qui sera sous la responsabilité du spécialiste CATL –Contemporary Amperex Technology–, assurera une autonomie de 700 kilomètres. C’est précisément avec ce chiffre que la batterie du Vision EQS, dont la batterie a une capacité de 100 kilowattheures.

«Nous avons l’intention de diriger les technologies de batteries, c’est pourquoi nous combinons maintenant notre propre expertise en recherche et développement avec des partenaires audacieux», a déclaré Markus Schäfer, COO de Daimler.

L’arrivée d’un Mercedes-AMG EQS, la version la plus performante et la plus sportive du modèle, peut dépasser 600 chevaux, en plus de toucher 1 000 Newton mètres de couple maximal.

MERCEDES-BENZ EQS 2021: PRIX

Le prix de Mercedes-Benz EQS 2021 est encore inconnu. Même ainsi, le fait qu’elle appartienne au même segment que la Mercedes-Benz Classe S montre qu’elle dépassera certainement les 100 000 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 16/11/2020 Mercedes-Benz publie une vidéo de l’EQS dans laquelle il apparaît aux côtés de l’EQA. 07/10/2020 Mercedes-Benz confirme les débuts commerciaux de l’EQS en 2021. 05/08/2020 La batterie de la Mercedes-Benz EQS sera fabriquée par CATL et offrira 700 kilomètres d’autonomie. 05/01/2020 Le Mercedes-Benz EQS proposera un système de direction à quatre roues. 06/04/2020 Les premières données de l’éventuel Mercedes-AMG EQS sont filtrées. 02/10/2020 La Mercedes-Benz EQS est chassée en pleine journée d’essai en Allemagne. 29/01/2020 Des photos de la Mercedes-Benz EQS avec camouflage sont mises au jour.

