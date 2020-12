Le haut de gamme se veut un hybride plug-in d’environ 800 chevaux

Sa présentation aura lieu tout au long de 2021

La Mercedes-Benz SL 2022 est la nouvelle génération du luxueux cabriolet allemand, qui comportera un toit en toile, un intérieur inspiré de la Classe S et une gamme mécanique dont l’option la plus puissante vise à être un hybride rechargeable.



La nouvelle génération de Mercedes-Benz SL Il sera présenté tout au long de l’année 2021, même s’il est plus que probable qu’il n’atteindra le marché qu’au début de l’année suivante.

On peut considérer que l’une de ses principales alternatives est la BMW Série 8 Cabriolet.

MERCEDES-BENZ SL 2022: EXTÉRIEUR

Le nouveau est attendu Mercedes-Benz SL 2022 adopter des solutions de conception similaires aux derniers lancements de marques.

La principale nouveauté que le véhicule intégrera sera la présence d’un toit en toile qui remplacera le toit dur du modèle sortant.

Mercedes Benz pointe vers une esthétique beaucoup plus sportive que jusqu’à présent.

MERCEDES-BENZ SL 2022: INTÉRIEUR

À l’intérieur de Mercedes-Benz SL 2022 On sait qu’il sera assez similaire à celui de la Classe S. Récemment présentée, on s’attend donc à la présence d’un panneau de commande numérique de 12,3 pouces et d’un écran de 12,8 pouces pour le système multimédia. Ce dernier sera celui qui présidera la console centrale.

La répartition des sièges sera de 2 + 2.

MERCEDES-BENZ SL 2022: MÉCANIQUE

De la gamme mécanique du Mercedes-Benz SL 2022 on sait qu’il aura plusieurs options signées par AMG, en plus des classiques. Il y aura un six cylindres de 435 chevaux et un V8 de plus de 500 chevaux. Cette dernière configuration sera également utilisée par le SL63, cette fois de 612 chevaux. Dans tous les cas, les moteurs doivent être soutenus par un système «hybride doux» qui limite leur consommation et leurs émissions.

Le haut de gamme devrait être marqué par un hybride rechargeable d’environ 800 chevaux dont la base thermique sera celle du SL63.

MERCEDES-BENZ SL 2022: PRIX

Le prix de départ du nouveau Mercedes-Benz SL 2022 est inconnu pour le moment.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 15/12/2020 Les premiers détails de la nouvelle génération de Mercedes-Benz SL sont filtrés.

