Le look et la signature lumineuse, ses nouvelles marques

Il intègre les phares Led Multibeam en option

Nouvelle gamme de moteurs avec versions hybrides et rechargeables

La Mercedes Classe C, la berline par excellence de la maison allemande, a été renouvelée en 2018 avec un design avant mis à jour et une évolution technologique et un équipement remarquables. Disponible avec des mécaniques hybrides rechargeables essence, diesel et diesel, il intègre désormais également la version hybride rechargeable 300 e, basée sur une partie thermique essence.



La rénovation esthétique de Mercedes Classe C, dont la nouvelle génération est déjà au four, est subtile, voire difficile à percevoir. Malgré cela, il comporte des pare-chocs redessinés avec des garnitures chromées et une calandre avec des accents de diamant, et les plus grands changements viennent de ses phares, par la conception et la technologie. Selon la finition, la Classe C peut monter Phares à LED avec une nouvelle esthétique, dérivés des phares multifaisceaux de la Classe E. Ces phares atteignent les versions haut de gamme comme la Mercedes C 300 ou la variante hybride rechargeable C 300. Pour le reste des modèles, il existe une gamme de phares à led moins sophistiqués et même des lampes halogènes basiques.

MERCEDES CLASSE C: EXTÉRIEUR

Toutes les clés du “ restyling ” de la berline sont transférées au Mercedes Classe C Coupé et Cabriolet. De cette façon, on peut voir que les deux modèles ont des pare-chocs, une calandre révisée et Phares à LED haute performance. Les feux arrière à LED ont également été repensés et le «Pack Nuit» est disponible en option, un pack qui augmente l’apparence sportive des deux modèles avec différents accessoires en noir.

Au-delà de ces petits détails qui modernisent l’esthétique du troisième véhicule best-seller de la signature de la star uniquement derrière la Classe A et la Classe GLA, le modèle est appelé à rester Leader du segment D Oui présente deux nouvelles couleurs de carrosserie, à la fois pour la berline et pour sa version familiale, qui a fait ses débuts au Salon de Genève. Ce sont de l’argent «Mojave» et du vert «émeraude» métallique. Également la gamme de ensembles de pneus a été mis à jour, complétant ainsi l’image de la nouvelle Classe C.

MERCEDES CLASSE C: INTÉRIEUR

Les changements dans son intérieur ne sont pas particulièrement remarquables, du moins visuellement, bien que la Classe C équipe un nouveau volant avec deux commandes tactiles pour l’écran multimédia et peut éventuellement inclure un tableau de bord entièrement numérique avec un écran de 12,3 pouces. De série, la Classe C dispose d’horloges analogiques et d’un écran tactile au centre de la console qui peut mesurer 7 ou 10,25 pouces, ce dernier en standard avec le système Comand, qui offrira les technologies Apple CarPlay, Android Auto et Mirror Link pour l’intégration mobile.

De son côté, le nouveau Système linguatronique permet la commande vocale de différents éléments tels que la configuration des sièges ou éclairage ambiant, disponible dans jusqu’à 64 couleurs.

MERCEDES CLASSE C: ÉQUIPEMENT

La Mercedes-Benz Classe C est dotée de la technologie de régulateur de vitesse adaptatif, Affichage tête haute, caméra et radar de nouvelle génération, assistant de changement de voie actif, assistant de freinage d’urgence et assistant de direction actif, parmi de nombreux autres systèmes. L’ouverture et le démarrage sans clé sont également de série, de nouveaux sièges avec fonction de massage ou le système Energizing Comfort Control, qui agit sur la climatisation, les sièges, l’éclairage LED ou la musique, créant ainsi des ambiances personnalisées.

MERCEDES CLASSE C: MOTEURS

La gamme mécanique du Mercedes Classe C Cela commence par le C 180 qui équipe un bloc 1,6 litre de 156 chevaux, sans hybridation, uniquement disponible avec propulsion arrière. Au-dessus de cela, il intègre le nouveau moteur M264 de la version C 200, qui utilise un système hybride EQ Boost de 48 volts associé au moteur à essence de 1,5 litre offrant 184 chevaux, dont le système électrique fournit 14 chevaux pour accélérer à partir de 0 à 100 en 7,9 secondes, et est disponible en versions propulsion et transmission intégrale. Pour ceux qui ont besoin de plus de puissance, le nouveau C 300 avec un moteur de 2,0 litres et 48 hybrides doux, qui délivre 258 chevaux et 370 Newton mètres de couple.

Pour sa part, la version Gazole C 200 j Il équipe un 1,6 bloc de quatre cylindres et 160 chevaux – développé avec Renault – et il ne peut être qu’à propulsion arrière; tandis que les C 220 d et C 300 utilisent le nouveau bloc OM 654, également tétracylindrique. Le premier délivre 194 chevaux et ne peut être associé qu’à la propulsion arrière, tandis que le second délivre 306 chevaux et 700 Newton mètres grâce à un système hybride encufable qui lui permet d’offrir une Autonomie 100% électrique de plus de 50 kilomètres et la marque environnementale zéro émission de la DGT.

A cette version hybride rechargeable s’ajoute une seconde basée sur une partie thermique essence. Il s’agit de C 300 e, qui, avec son moteur quatre cylindres de 2,0 litres ajouté à la partie électrique, est capable de fournir une puissance de 320 chevaux et un couple maximal de 700 Newton mètres. Cette variante accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,4 secondes – un dixième de plus pour le Estate -, tandis que sa batterie de 13,5 kilowattheures peut récupérer sa pleine charge en une heure et demie connectée à une Wallbox de 7,4 kilowatts. Cela lui assure un parcours en mode 100% électrique compris entre 48 et 56 kilomètres, il a donc le droit de porter le label ZERO de la DGT.

En marge se trouvent les versions C 43 4MATIC, propulsé par un moteur V6 biturbo de 3,0 litres développant 390 chevaux, et C 63 et C 63 S, Un V8 de 4,0 litres avec deux turbos et 476 et 510 chevaux respectivement. Tous les moteurs sont associés au Transmission automatique 9G-Tronic.

MERCEDES CLASSE C: PRIX

Concernant ses prix, la gamme de la nouvelle Classe C est déjà en vente dans notre pays avec un prix de départ de 41.100 euros pour la version C180 avec carrosserie berline, et 42425 euros pour la C 200. Cette même version avec une carrosserie familiale a un coût supplémentaire de 1 970 euros. D’autre part, la version C 200 d est au prix de 42425 euros, qui passent à 46 775 pour 220 d environ, tandis que les C 300 et C 300 démarrent respectivement à 50 125 euros et 55 375 euros. Enfin, le coût initial du C 300 e est de 52 900 euros.

Parmi les extras proposés par Mercedes, on trouve le Pack Assistance à la conduite Plus – 2499 euros– ou Phares à LED multifaisceaux qui coûtent 1963,50 euros. Le tableau de bord entièrement numérique a un coût supplémentaire de 892,50 euros. Le fameux pack Multicontour Seat, un système qui offre des massages, des renforts latéraux et un soutien lombaire supplémentaire dans les sièges grâce à une pompe pneumatique à commande électrique coûte 702,10 euros. Finalement, le système de navigation 3D est l’option la plus chère, au coût de 2915,50 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 27/11/2020 Nous avons testé la Mercedes-Benz Classe C 300 à partir du 07/08/2019 Mercedes lance les versions hybrides rechargeables du modèle.

