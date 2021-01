Ola Källenius demande que le changement de moteur qui est sur le point d’avoir un sens au-delà d’un changement en tant que tel

Ils ne tournent pas le dos à une plus grande électrification, mais à une transformation majeure de la fabrication des moteurs

Chez Mercedes, ils estiment que le changement de moteurs prévu pour 2026 ne devrait pas entraîner une modification trop drastique de la réglementation technique. S’il est vrai qu’ils acceptent de suivre une voie vers la durabilité, ils ne croient pas que des changements radicaux doivent être apportés pour ce faire.



Mercedes, l’un des quatre motocyclistes sur la grille actuelle – trois de 2022, après le départ de Honda -, a donné son avis sur les progrès que la Formule 1 veut réaliser en termes de durabilité environnementale avec un changement de moteur en 2026, l’année prévue pour la F1 pour le réaliser. De l’équipe allemande, ils assurent qu’une transition dans les unités de puissance doit avoir un sens au-delà du simple fait de changer. Ils se souviennent que le développement passe également par la durabilité économique.

«Ce que la F1 ne doit pas oublier du tout, c’est qu’il ne faut pas changer simplement pour le faire, car dans tous les cas, le développement nécessite de gros investissements. Ce sport doit aussi être durable d’un point de vue économique », a souligné Ola Källenius, PDG de la société Daimler qui détient un tiers de l’équipe Mercedes en F1, dans des déclarations recueillies par le portail britannique ..net

Bien que le dirigeant suédois estime que s’orienter dans une certaine mesure vers l’électrification est la voie à suivre, il n’approuve pas de profondes transformations dans la fabrication des groupes électriques à venir.

“Je pense donc que la voie à suivre est un composant électrique plus prédominant et des émissions de carbone plus faibles sans changer chaque vis ou boulon, je suis sûr qu’avec les fabricants impliqués dans la F1, nous trouverons un compromis”, a expliqué Källenius.

Pour tout cela, il est enthousiasmé par l’arrivée de la Formule 1, qui nécessitera un composant électrique plus important, même en utilisant des carburants synthétiques comme alternative. L’entrée des carburants synthétiques est attendue d’ici 2023 en Formule 1.

“Il ne fait aucun doute dans ma tête que les nouveaux moteurs doivent être caractérisés par une plus grande électrification, la partie propulsion devra attirer plus d’énergies renouvelables. Dans cet aspect, les émissions de carbone doivent être réduites et, pour cela, les carburants, y compris les synthétiques pourraient jouer un rôle clé. Un horizon qui m’excite et me fascine », a-t-il souligné.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard