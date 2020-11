Mercedes double, avec Lewis Hamilton premier et Valtteri Bottas deuxième

Pérez a terminé troisième et Sainz quatrième, tous deux à moins d’une seconde du leader

Mercedes a dominé la première séance d’essais libres du GP Bahreïn F1 2020 avec un doublé. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance sur le pneu moyen, suivi de son coéquipier. Sergio Pérez a terminé troisième et Carlos Sainz quatrième, tous deux à moins d’une seconde du leader.



La première séance d’essais libres a commencé avec des conditions inhabituelles à Bahreïn: dans les heures précédentes, la pluie était l’un des protagonistes et même quelques gouttes sont tombées au début de la séance, bien que l’asphalte était déjà considérablement sec. une température de 27 ° C

Max Verstappen était en charge de l’ouverture de la piste cette fois, suivi de Lance Stroll et d’un grand nombre de coureurs. Il n’y avait pas de temps à perdre, surtout un vendredi au cours duquel les pilotes ont reçu deux ensembles de pneus Pirelli C3 2021 pour commencer à les tester.

Les premiers temps ont été autour de 1’31 ” dans le cas de Valtteri Bottas et Carlos Sainz, tous deux avec le composé le plus dur. Alexander Albon, sur le pneu 2021, partait avec un 1’32”874 en troisième position. Quand Lewis Hamilton est arrivé, également avec le pilote dur, il a signé un temps de 1’31”014, puis amélioré à 1’30”503.

Après des 20 premières minutes relativement sans incident, les Red Bulls sont arrivés sur les deux ensembles de pneus tendres et ont battu les records. Alexander Albon a marqué un 1’30”426 pour passer en premier et Max Verstappen a dû se contenter d’un 1’30”552 pour prendre la troisième place.

C’est à ce moment même que la Mercedes a décidé de monter le pneu 2021 C3 et, étonnamment, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton se sont placés en haut des feuilles de temps. Le Britannique a réalisé un temps de 1’30”133 et le Finlandais était un peu plus d’un dixième derrière son coéquipier.

Entre eux était intercalé un Sergio Pérez qui, en montant le pneu le plus mou disponible à Sakhir, signait un temps de 1’30”201. Le pilote mexicain était environ un dixième plus rapide lors de son premier essai en soft que les pilotes Red Bull, et Lance Stroll était proche des Autrichiens.

Alors que la séance atteignait sa mi-course, Carlos Sainz a pris la piste avec le pneu C3 de l’année prochaine et a établi un bon temps pour commencer: 1’30”766 pour se placer à la septième place, à seulement six dixièmes de Lewis Hamilton avec le même jeu de pneus et avec la piste dans des conditions très similaires.

Il y avait encore beaucoup à faire, et une bonne preuve en était le temps de 1’30”049 réalisé par Pierre Gasly sur pneus moyens. Ainsi, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont revenus sur la piste avec des médiums et ont à nouveau occupé le haut du tableau: Hamilton premier avec un 1’29”033 et Bottas deuxième avec un 1’29”482.

