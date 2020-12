Toto Wolff a ouvert la porte à Romain Grosjean pour participer à un test privé avec une voiture de l’équipe Mercedes dans le courant de 2021.



Grosjean a abandonné le GP de Sakhir et ne sera pas non plus au GP d’Abu Dhabi en raison des brûlures qu’il a subies il y a une semaine lors de la première course à Bahreïn, où il a survécu à une boule de feu.

Le pilote français n’a de contrat avec aucune écurie pour la saison 2021, mais il n’abandonne pas le rêve de continuer en Formule 1. En fait, il a déjà dit ouvertement qu’il voulait courir à nouveau.

“Si je ne suis pas à Abu Dhabi, j’appellerai toutes les équipes sur la grille pour voir si l’une d’entre elles peut m’offrir un test privé en janvier afin que je puisse faire 10 ou 15 tours pour moi-même”, a-t-il déclaré à Sakhir.

Grosjean a rendu visite à son équipe à Bahreïn. Il n’a participé à aucune séance, mais est remonté dans sa voiture pour voir s’il avait peur après l’accident. Vous avez dit que vous n’aviez rien ressenti d’étrange.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a pris le gant et lui a proposé de lui donner une de ses voitures.

“S’ils nous le permettent et qu’aucune des équipes dans lesquelles il a été auparavant ne peut offrir cette opportunité, nous le ferons”, a déclaré l’Autrichien dans des déclarations recueillies par Racefans.net.

Grosjean a couru une fois pour Renault et plus tard pour son successeur, feu Lotus. La formation d’Enstone a organisé plusieurs tests privés ces dernières semaines pour Fernando Alonso, qui reviendra en propriété en 2021.

Romain ne sait toujours pas où il courra en 2021. Il n’a pas de contrat en Formule 1, même s’il pourrait prendre un congé sabbatique et tenter de revenir en 2022. IndyCar est une possibilité, mais depuis l’accident, il a déclaré qu’il n’aimerait pas courir sur les ovales.

Le Français poursuivra sa convalescence en Suisse, où il a sa résidence habituelle. Il voulait se présenter la semaine prochaine à la marina de Yas, mais les médecins lui ont déconseillé.

