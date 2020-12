Le contrat de Hamilton expire dans moins de deux semaines

Malgré avoir George Russell dans la chambre, Toto Wolff veut renouveler le 44

Bien que Lewis Hamilton ait déclaré qu’il pourrait signer son nouveau contrat avant Noël et que Mercedes, faisant écho aux récents mots du champion, a souligné une signature imminente, Toto Wolff – chef d’équipe – a “ refroidi ” cette possibilité.



“Le nouveau contrat de Lewis peut être signé juste avant les essais”, a déclaré Wolff, très serein sur la continuité du septuple champion, selon le portail britannique ..net.

“Nous avons eu de grands succès au cours des sept dernières années, donc il n’y a aucune raison de ne pas continuer. Il est au sommet de sa carrière et il le sera encore pendant un certain temps, alors continuer ensemble est la chose évidente. Bien, nous avons donné la priorité à l’obtention des titres et nous ne voulions pas être distraits par les négociations », a-t-il ajouté.

Rappelons que Hamilton voulait environ 150 millions d’euros pendant trois ans et Mercedes ne veut pas atteindre ces limites à un moment où l’on parle de licenciements dans le Groupe. Il y a aussi le fait que vous parlez de la «limite salariale» et que tout chiffre qui dépasse cette limite doit être écarté du «plafond budgétaire», ce qui réduirait considérablement l’argent disponible pour la R&D et peut-être la compétitivité de l’équipe.

Il est possible que le retard de signature soit dû au fait que les personnes impliquées savaient qu’Ineos allait devenir actionnaire de l’équipe Mercedes et cela ouvre de nouvelles possibilités de négociation au septuple champion du monde pour voir ses “ revendications ” salariales confirmées … bien qu’une grande partie de leurs émoluments soit payée directement par Ineos et Daimler.

Sir Jim Ratcliffe, le propriétaire d’Ineos aime évidemment Lewis: “C’est un grand pilote. Le plus grand ou au moins l’un des trois meilleurs de l’histoire. Il a un grand talent et est sympathique et médiatique … mais c’est un décision qui correspond à Toto », ce qui implique qu’il ne veut pas intervenir directement dans la négociation.

Et Ola Källenius s’est exprimé d’une manière similaire. Seulement que le patron du groupe Daimler a rencontré Lewis quand il avait 15 ans, quand Lewis était un protégé de Ron Dennis et Ola de Mercedes chez McLaren, avant d’être à la tête de Mercedes HPP, la société qui fabrique des moteurs de F1. “J’ai vu comment il a travaillé pour arriver ici, son dévouement, ses efforts et son dévouement. Je pense que comme Ratcliffe, il est l’un des meilleurs de l’histoire … mais la décision appartient à Toto.”

Wolff n’a pas mis de date, “mais d’ici le début des tests devra signer. Et si cela ne se produit pas, il leur reste toujours George Russell, mais Wolff est convaincu que «tôt ou tard, il y aura une signature».

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard