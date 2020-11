Mercedes a déjà clairement indiqué qu’elle était en faveur de l’idée, tout comme Red Bull

La marque autrichienne se retrouve entre un rocher et un dur après les adieux de Honda

Christian Horner espère parvenir à une conclusion sur cette question dans les semaines à venir.

Le chef d’équipe de Mercedes, Toto Wolff, ne pense pas que l’idée d’un gel moteur à partir de la saison 2022 va obtenir le feu vert. L’Autrichien soutient que l’opposition de Ferrari et de Renault a été claire et directe, et reconnaît donc que le développement des groupes motopropulseurs se poursuivra très probablement dans la nouvelle ère de la Formule 1.



Wolff et Mercedes ont déjà communiqué qu’ils avaient accepté de geler les moteurs pour 2022 et au-delà, et assure qu’ils prennent en compte la situation que traverse Red Bull après le départ de Honda. Même ceux de Milton Keynes ont menacé de quitter la Formule 1 avec leur équipe et avec AlphaTauri. Cependant, l’opposition de Renault et Ferrari est claire, et par conséquent, il sera très difficile de parvenir à un accord.

“Deux marques qui fournissent des blocs d’alimentation ne sont pas d’accord avec le gel, et ne peuvent donc pas recevoir le feu vert. Elles auront leurs propres raisons de le rejeter”, a reconnu Wolff dans des propos recueillis par le portail web américain Motorsport.com. “Nous prenons également en compte la situation dans laquelle se trouvent actuellement Red Bull et Honda. Bien sûr, Ferrari et Renault ont été très clairs et directs dans leur position, donc je ne pense pas qu’il y ait un gel”, a-t-il ajouté.

De son côté, le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, explique que le développement des groupes motopropulseurs serait très difficile à affronter économiquement pour la marque de boissons énergisantes compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

«Pour Red Bull, un projet de moteur ne concerne pas seulement les coûts d’acquisition, le développement doit également être pris en compte, et plus encore compte tenu de la situation dans laquelle le monde est actuellement confronté. Liberty Media est celui à regarder. le panorama et voir ce qui est plus correct pour la Formule 1. Nous avons perdu Honda, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le sport », a-t-il souligné.

Horner voit la nécessité pour la FIA et Liberty Media d’intervenir mais espère que les deux parties rencontreront également les marques des fournisseurs de moteurs dans les semaines à venir. Le Britannique espère parvenir à une conclusion à ce sujet dans peu de temps.

“Je pense que la FIA et Liberty Media parlent de cette question de manière constructive. Bien sûr, je pense qu’ils devraient également discuter avec les équipes de fourniture de moteurs que nous avons en Formule 1, et je pense qu’ils le feront bientôt, même s’ils devraient pour trouver une solution dans les semaines à venir », a déclaré Horner pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard