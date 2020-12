L’équipe prévoit que l’annonce sera bientôt

Hamilton a déclaré qu’il cherchait à conclure l’accord avant Noël

Mercedes a laissé entendre sur les réseaux sociaux que le renouvellement de Lewis Hamilton était imminent. L’équipe a fait écho au souhait du septuple champion du monde de rester avec l’équipe avec le message “Announcement Soon”, qui a suscité l’euphorie des fans.



“Je prévois d’être ici l’année prochaine. Je veux être ici l’année prochaine. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons plus à faire et à réaliser ensemble, à la fois dans le sport et encore plus en dehors”, a déclaré Mercedes pour conclure hier. .

L’équipe a fait écho à ces propos et les a accompagnés du message «Announce Soon» à un moment clé, à seulement deux semaines de l’expiration du contrat signé par Hamilton en 2018.

Premièrement, les deux parties ont choisi de retarder les négociations jusqu’à ce que les deux titres soient à égalité. Plus tard, ce Lewis est tombé malade avec covid-19 a supposé un arrêt dans les conversations. Cependant, avec la saison terminée, il semble que Hamilton et Toto Wolff aient eu le temps de s’asseoir et de discuter.

Hamilton a récemment assuré qu’il aimerait avoir un nouvel accord avant Noël. “J’espère que tout sera réglé dans les prochaines semaines. Nous serions ravis de l’avoir prêt avant Noël”, commentait-il il y a quelques jours.

Selon le tweet que Mercedes a partagé hier, il semble que cela se réalisera. Sous le titre “Announce Soon”, qu’ils utilisent pour toutes leurs rénovations, l’équipe a tweeté une citation de Hamilton exprimant son désir de signer pour 2021.

De plus, la FIA a récemment publié la liste provisoire des inscriptions pour la saison 2021 et le nom de Hamilton apparaît, il ne reste donc qu’à attendre l’annonce officielle, qui ne tardera sûrement pas à venir.

2021 sera une année de maintien de la réglementation en raison du covid-19, de sorte que Hamilton aura, en principe, peu de complications pour assurer son huitième titre.

