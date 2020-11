Mercedes travaillait sur sa stratégie de développement durable depuis mars

Leur engagement ne s’arrêtera pas là et ils ont déjà planifié leurs prochaines étapes

Mercedes a obtenu l’accréditation environnementale trois étoiles de la FIA grâce au programme de développement durable qu’elle a lancé en mars de cette année. L’équipe allemande se tourne déjà vers l’avenir pour réduire au maximum les émissions de CO2.



Mercedes a lancé un programme stratégique de développement durable en mars. L’équipe avait pour objectif d’atteindre une empreinte carbone nette zéro d’ici la fin de la saison et de réduire de moitié les émissions de CO2 d’ici 2022.

Le plan de l’équipe allemande a été évalué à distance en octobre à son siège à Brackley. Après examen, ils ont reçu les trois étoiles. Toto Wolff assure qu’il n’a pas été facile d’y parvenir et qu’ils ont dû travailler dur.

“Je suis ravi que notre équipe ait obtenu trois étoiles dans l’accréditation environnementale avec la FIA. Cette étape est le résultat de plusieurs mois de travail acharné et de dévouement pour développer et mettre en œuvre un programme de bonnes pratiques. C’est notre contribution aux engagements de la durabilité environnementale de Mercedes et de la Formule 1 », a expliqué Toto Wolff, directeur de Mercedes, dans un communiqué de l’équipe.

L’équipe a mis en œuvre des techniques durables au quotidien grâce à son expérience technologique, afin de réduire l’empreinte. Mais chez Mercedes on ne se repose pas et on a déjà en tête d’aller de l’avant pour parvenir à une réduction maximale des émissions de CO2.

«Pour y parvenir, nous nous sommes concentrés sur l’intégration de pratiques durables dans notre activité quotidienne. Nous avons utilisé des solutions innovantes issues de notre expertise technique pour réduire activement notre impact sur l’environnement. Nous continuerons à travailler à partir de 2021 pour atteindre notre objectif d’un minimum absolu et les émissions inévitables de CO2 », a déclaré Wolff.

Parmi les pratiques qu’ils intégreront à partir de la saison prochaine, certaines telles que utiliser plus de véhicules hybrides lors de leurs trajets entre les Grands Prix ou éliminer complètement les plastiques à usage unique.

La FIA célèbre l’engagement de l’équipe allemande et est convaincue que ces avancées aideront le monde du sport automobile à prendre conscience.

“Nous sommes ravis de voir comment les résultats de l’équipe Mercedes sur la piste ces dernières années vont de pair avec un engagement fort en faveur de la durabilité environnementale”, a déclaré Felipe Calderón, président de la Commission de l’environnement et du développement durable de la FIA.

«Nous sommes convaincus que, dans le cadre du mouvement #PurposeDriven, cette accréditation agira comme un catalyseur qui apportera de nouveaux changements en Formule 1 et dans le monde du sport automobile en général », a ajouté Calderón pour conclure.

