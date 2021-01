L’arrivée de Pérez dans l’équipe dirigée par Horner a déclenché ce débat

Nous réfléchissons à qui a les meilleurs puces en fonction des notes des pilotes

La saison 2021 débute par une nouveauté importante dans l’une des deux équipes qui se sont régulièrement battues pour des victoires en Formule 1 en 2020. Red Bull aura Sergio Pérez à la place d’Alex Albon et le combat entre eux et Mercedes pourrait être plus serré que jamais.



Un facteur déterminant sera la performance des voitures. Aucun ralentissement n’est attendu de Mercedes, mais Red Bull montera le groupe motopropulseur sur lequel Honda travaillait à l’horizon 2022. Il s’agit d’une évolution majeure avec les quelques améliorations qu’ils prévoient d’introduire dans le domaine de l’aérodynamique. Cependant, sa gamme de pilotes sera également essentielle. Quelle équipe des deux est la plus forte à cet égard?

Pour cela, nous pouvons aller aux évaluations du jeu vidéo officiel de Formule 1, qui ont été mis à jour il y a quelques jours. Rappelons qu’en F1 2020 chaque pilote a sa carte avec un score basé sur son expérience, ses compétences en course, sa confiance et son rythme.

Lewis Hamilton a un score global de 93 et ​​est le mieux noté. Il a un 92 en expérience, un 92 en dextérité en course à pied, un 84 en conscience et un 98 en rythme. Max Verstappen est à 92 au total, bien qu’il bat le Britannique en prouesses de course, en confiance et en rythme.

En expérience, il a un 68 qui parle de ses six saisons par rapport aux 14 du septuple champion. En dextérité en course, il en a 94, deux points de plus que les Britanniques, et 87 en confiance, trois de plus. L’égalité vient en rythme, où il ne bat Lewis que d’un point.

LES SCORES DES PILOTES F1 2020 MIS À JOUR APRÈS LE GP D’ABU DABI

L’égalité est également maximale dans les classements de puissance préparés par la catégorie reine. Verstappen a terminé l’année première avec 145,7 points à 141,6 pour Hamilton, qui a terminé deuxième. C’est pourquoi les seconds pilotes dans la lutte pour le championnat du monde des constructeurs revêtent une importance particulière.

Dans le score général du match de Formule 1, Bottas sort vainqueur avec un 90 contre 85 de Pérez. En décomposant la valorisation, le Finlandais a 74, 87, 99 et 90, tandis que le Mexicain en a 80, 90, 76 et 88. De cette façon, il est en avance sur 77 en expérience et en habileté en course mais derrière dans tout. Le reste . La situation prend un tour si vous regardez les classements de puissance. Le 11 a terminé la saison neuvième avec 123,2 points. De son côté, Bottas a terminé en dixième position avec 123,0.

«Checo» a brillé surtout dans la deuxième partie de saison, au cours de laquelle il a réalisé un podium et une victoire. En revanche, les résultats et les performances de Bottas étaient pires pour la voiture qu’il avait. Dans cette deuxième partie du calendrier, il a remporté une victoire, le même montant que le Mexicain avec une voiture beaucoup plus compétitive. De plus, à Istanbul Park sur un asphalte mouillé et glissant, il a réalisé sa pire course de la saison, terminant 14e tandis que son coéquipier remportait le GP. À Bahreïn et à Sakhir, il a également eu des complications et a franchi la ligne d’arrivée en huitième position à deux reprises.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard