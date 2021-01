C’est là que chaque voiture est construite en usine

Ils remplacent les boîtes qu’ils utilisent depuis 1999 par de nouvelles

Mercedes construira de nouvelles boîtes à son siège social de Brackley dans les semaines à venir. La marque star remodèlera une partie de son usine et rénovera l’endroit où elle construit ses voitures et célébrera chaque année ses succès.



Mercedes dira au revoir à ses boîtiers actuels, qui fonctionnent depuis la fin du siècle dernier. Après 22 ans, les flèches d’argent sont renouvelées et une partie de la structure avec laquelle elles ont marqué l’histoire en Formule 1. Un adieu difficile, car il y a eu de grandes célébrations et de grandes voitures ont été construites.

«Après deux décennies, nous allons dire adieu à nos anciens stands dans quelques semaines. Depuis 1999, les voitures qui ont été construites ici ont remporté 115 victoires, 253 podiums, 126 pôles, 79 tours les plus rapides et 57 doubles. tout vu ces dernières années », a partagé Mercedes sur son compte Twitter.

Les Allemands se souviennent que dans ces lieux ils ont célébré tous leurs triomphes avec euphorie, mais qu’ils ont aussi eu des moments de dur labeur et de difficultés où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il est temps de tourner la page, mais les hommes de Toto Wolff n’oublieront jamais les bons et les mauvais moments.

“Nous avons eu de belles victoires, mais aussi des points bas. Nous avons été heureux et nous avons célébré les victoires avec euphorie dans ces loges, mais nous avons également dû nous ‘casser’ la tête quand les choses n’allaient pas bien. Nous les avons tous partagés ensemble, en les moments les plus difficiles et dans les célébrations », a ajouté l’équipe.

Ces baies de course l’ont vu au fil des ans. Des hauts euphoriques aux plus profonds, aux moments d’espoir et aux moments de grattage de tête et “où-allons-nous-d’ici?” Nous nous sommes réunis là-bas en équipe, à la fois dans les moments difficiles et pour célébrer. pic.twitter.com/6IPzRkwSZ4 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@ MercedesAMGF1) 19 janvier 2021

Les fosses actuelles ont été le théâtre de grands moments et de célébrations, mais après avoir marqué l’histoire en Formule 1, Mercedes est clair qu’il est temps d’innover et de créer une structure plus moderne avec laquelle ils chercheront à répéter les grands moments qu’ils ont vécus pendant le sept dernières années.

“Une personne a dit un jour que si vous n’innovez pas et que vous n’allez pas de l’avant, vous reculez. Un chapitre de l’histoire de l’équipe touche à sa fin, mais un nouveau commence”, a déclaré Mercedes pour conclure.

LES BOÎTES ACTUELLES

PROJET 2021

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard