Avec la possibilité de pluie sur le Grand Prix de Belgique, les équipes ont dû faire face à un dilemme de mise en place avant les qualifications.

Un niveau d’appui inférieur pourrait les aider à dépasser dans les lignes droites sur le sec, mais sera plus une pénalité si la journée de course est humide. Avoir plus d’appui pourrait également aider à prolonger la durée de vie des pneus – particulièrement important si la course reste sèche, étant donné que Pirelli a apporté une gamme de pneus plus souples que l’an dernier.

Si les différences entre les configurations «humides» et «sèches» sont plus subtiles que lors des saisons passées, il y a une distinction. Les performances des voitures dans le secteur intermédiaire sinueux ont tendance à le montrer le mieux, et c’est ici que Mercedes a été particulièrement impressionnante en qualifications. Lewis Hamilton était plus d’une demi-seconde plus rapide que quiconque.

En dépit d’avoir ce qui est, par consensus général, le meilleur moteur du sport, Mercedes aura troqué une certaine vitesse en ligne droite en utilisant plus d’aile. Ils peuvent se permettre de le faire, mais ils s’attendent à ce que cela les expose à un plus grand risque au départ.

«La descente pour avoir cinq ans [Pouhon] va être l’un des moments les plus inquiétants de notre course », a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie piste de l’équipe. «Parce qu’avec la voiture la plus lente des quatre premiers [in a straight line] faire cela va être un défi. »

Le duo Mercedes a balayé la première ligne de la grille comme d’habitude, mais ils voient à la fois Max Verstappen, troisième, et Daniel Ricciardo, quatrième, comme des menaces.

« Vous avez Verstappen qui est plus rapide que nous derrière », a déclaré Shovlin. « Il a quelques dixièmes et ça va faire quelques longueurs de voiture quand vous descendez au virage cinq parce qu’ils font 300 km / h à ce moment-là, donc deux dixièmes, c’est beaucoup de distance.

«Derrière lui, vous avez Ricciardo, qui est encore plus rapide. Il était à environ 8 km / h sur nous. Donc, pour être honnête, ça va être une partie passionnante de la course. Et puis, si nous continuons à obtenir des voitures de sécurité, nous pouvons le faire à chaque fois. »

Vendredi, il a également été difficile de se faire une idée des forces relatives des différentes équipes sur une distance de course, selon Shovlin.

«L’un des problèmes de vendredi était qu’il y avait des drapeaux rouges, des VSC et d’autres choses. Vous essayez de reconstituer l’apprentissage de littéralement une poignée de tours. Nous avons eu environ trois tours pour essayer de nous baser sur et tout le monde essayait d’apprendre avec des pneus différents.

«Il y a donc très peu de données et notre examen de ces données nous amène à croire que [Red Bull] sont à peu près à la même vitesse que nous. Désormais, vous ne savez jamais exactement quelle charge de carburant ils utilisent ou quel mode moteur. Ils sont normalement plus proches de nous en course qu’en quali. Et ici, ils sont plus proches en quali qu’ils ne l’ont été sur d’autres circuits. Je pense donc que ce sera assez proche. «

Red Bull, aidé par leurs récentes mises à jour, était plus proche de Mercedes en qualifications que lors des courses récentes, et a toujours été beaucoup plus proche le jour de la course. Cela semble être un combat plus serré que la dernière course sur le Circuit de Catalunya, mais on ne peut nier que Mercedes se lance dans la course avec un net avantage.

