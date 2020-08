Dans la véritable tradition de Red Bull, la RB16 se révèle être une floraison tardive, le châssis original d’Adrian Newey prend la maîtrise de Max Verstappen pour en tirer le meilleur parti et le premier jour du Grand Prix de Belgique 2020, le Néerlandais a été le plus rapide de tout.

Les marges à l’avant sont minuscules, et vendredi avec de la poudre sèche et tout le monde sur des programmes différents peut être dénué de sens, mais terminer le plus rapidement est une source d’inspiration.

En FP2, le 1: 44.574 de Verstappen était aussi bon qu’il a contourné un Spa-Francorchamps couvert et il était optimiste dans sa critique: «La voiture semble bien se comporter, c’est bien sûr les débuts mais de notre côté, elle C’était un vendredi positif et dans l’ensemble je suis plutôt content. Une voiture de course n’est jamais parfaite et vous essayez toujours de trouver des choses sur la voiture et avec la préparation des pneus que vous pouvez améliorer, alors nous allons examiner cela ce soir.

«Personnellement, je pense que Mercedes a encore un peu de mal avec l’équilibre et je m’attends à ce qu’ils soient plus forts demain. Vous pouvez déjà voir qu’ils sont très compétitifs sur les longues courses et je ne pense pas que je vais les combattre pour la pole parce que nous ne pouvons pas vraiment les suivre quand ils montent en qualifications. Si nous pouvons au moins être un peu plus proches, ce serait bien avant la course.

«Il était important de faire un bon fonctionnement à sec aujourd’hui, même si les conditions changent au cours du week-end, afin que nous puissions trouver une bonne base. Il n’est jamais facile autour de Spa de trouver le niveau d’appui parfait et vous pouvez voir tout le monde essayer différentes choses, mais je pense que nous sommes dans une position raisonnable et nous saurons demain exactement où cela nous mènera. »

Alex Albon, dans la voiture sœur, a terminé sa journée en 1: 44,134, ce qui était assez bon pour la quatrième place sur les feuilles de temps, mais quatre dixièmes de moins que son coéquipier.

Néanmoins, la journée semblait meilleure pour le pilote Red Bull sous pression et il l’a dit dans son résumé: «Ce fut une journée prometteuse et je me sentais bien avec la voiture dès le premier tour. C’était fort et la voiture se gélifie mieux. Les temps sont étonnamment proches et nous continuerons donc de peaufiner la voiture et de composer ce que nous pouvons, mais ce sera serré demain. «

En cinq visites en tant que pilote de F1 à Spa, Verstappen n’est monté qu’une seule fois sur le podium du Grand Prix de Belgique, lorsqu’il a terminé troisième en 2018. Albon a terminé cinquième lors de ses débuts avec Red Bull ici l’année dernière.