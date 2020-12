Caoe dans un double arrêt Mercedes pendant la période de la voiture de sécurité

L’équipe a équipé Russell de pneus préparés pour Bottas

Russell a dû rentrer pour corriger l’erreur et a perdu beaucoup de temps

Cet échec et une crevaison lente l’ont fait passer du premier au neuvième

Mercedes a jeté par-dessus bord un doublé sûr à Sakhir dans un double arrêt désastreux, dans lequel Russell a été mis sur les pneus qui étaient pour Bottas.



Les Allemands avaient un nouveau doublé assuré à Sakhir, avec George Russell devant Valtteri Bottas. Cependant, leur vie s’est compliquée dans un double arrêt au stand qui a condamné sa carrière. L’équipe a appelé les deux pilotes à s’arrêter lorsque la voiture de sécurité est sortie pour l’accident de Jack Aitken.

Russell avait tout pour gagner sa première course de Formule 1 aujourd’hui, mais Mercedes a échoué à un moment clé. À la surprise de tous, l’équipe s’est trompée et J’ai monté les pneus avant de Russell préparés pour Bottas. Les mécaniciens ont terminé le changement de Russell en premier, tandis que Bottas attendait derrière à ses marques.

Le tour de Bottas est venu et l’arrêt est devenu éternel. Mercedes avait réalisé qu’elle avait mis les mauvais pneus sur Russell et avait été obligée d’appeler à nouveau le Britannique, pour corriger son travail.

Ainsi, d’un moment à l’autre, Mercedes est passée du double garanti à la complication de la vie. Pour couronner le tout, à huit tours de la fin, Russell a rencontré une nouvelle pierre sur la route: une crevaison lente qui signifiait un nouvel arrêt et qui compliquait encore plus sa mission. Avec tout perdu, George a fait ce qu’il pouvait pour revenir et terminer dans les points, une consolation qui ne goûte guère après une bonne partie de la course en tant que leader.

Bien que Mercedes ait eu raison d’appeler Russell pour corriger son erreur, la Direction de Course a informé les commissaires sportifs de cette altercation, car il s’agit d’une manœuvre contraire à la réglementation.

“Lorsque la voiture n ° 63 a fait face à un changement de pneu, l’équipe a mis les pneus avant désignés pour la voiture n ° 77. La voiture n ° 63 a quitté la voie des stands et est revenue après un tour pour s’adapter au bon jeu de pneus. “, déclare la FIA.

C’est le premier échec sérieux que Mercedes a connu de toute l’année et il se produit juste dans une course clé, celle des débuts de George Russell avec eux.

Après la course, Russell avait l’air totalement dévasté. Un dimanche où il a tout fait pour se défendre contre Bottas, il a perdu sa victoire sans faute de sa part. Malgré son état, oui, George n’a pas perdu la classe qui l’a caractérisé tout au long de sa carrière.

“Détruit, absolument détruit. Ce n’était tout simplement pas nécessaire ce soir, mais je suis fier du travail que nous avons fait là-bas. Nous aurons notre chance un autre jour. Félicitations à Checo. Personne ne mérite la victoire autant que lui”, a-t-il partagé sur Twitter.

