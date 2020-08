Malgré une session FP3 conservatrice plus tôt dans la journée, Mercedes était de retour en pleine pompe lors des qualifications avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas en tête des écrans de temps à la fin de Q1 lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique 2020.

L’ordre hiérarchique a été rapidement établi, et c’était comme d’habitude, car Max Verstappen et Alex Albon étaient les meilleurs des autres dans les Red Bulls.

En revanche, Charles Leclerc et Sebastian Vettel étaient tous deux absents à la fin de Q2 lors d’une journée misérable pour Ferrari et leurs clients – les quatre autres voitures étant vouées à la Q1.

Temps au tour Q1 et Q2:

Avant les qualifications à Spa-Francorchamps, nous avons demandé:

Qui peut battre la puissante Mercedes?

C’est un lieu gourmand en énergie qui convient à leur forfait. Une fois de plus, ils commencent comme de véritables favoris, mais ce n’est pas une garantie qu’ils feront l’affaire, en particulier un doublé que l’on attend d’eux à chaque sortie. Max Verstappen peut-il à nouveau tendre une embuscade aux champions du monde?

Il l’a fait lors du Grand Prix du 70e anniversaire, il a été le plus rapide vendredi. Dans ses mains, le RB16 semble être un package très pratique. Si les étoiles s’alignent à nouveau en sa faveur, il pourrait y avoir un autre bouleversement sur les cartes. Ferrari?

Tant de questions! Jusqu’où peuvent-ils descendre? Les voitures rouges arriveront-elles même en Q2? C’est au-delà de la crise que le cancer des performances inférieures à la normale qui s’est propagé à leurs équipes sœurs, ce qui permet de manière incrédule de se poser la question la plus embarrassante: les six voitures à moteur Ferrari seront-elles alignées sur les trois dernières lignes de la grille à Spa? demain?

Regardez cet espace pendant que nous mettons à jour ce rapport, d’ici la fin des qualifications.

