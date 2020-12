Vettel a terminé 12e le deuxième week-end à Bahreïn

Ce n’est pas la première fois cette saison qu’un mauvais arrêt finit par faire des ravages sur le pilote allemand

Sebastian Vettel a demandé que l’équipement des stands de Ferrari soit vérifié après deux arrêts plutôt lents au Grand Prix de Sakhir. Ce n’est pas la première fois que l’équipe italienne échoue en vitesse aux stands avec le pilote allemand cette saison.



Lors des dernières courses de la saison, Sebastian Vettel n’a pas eu trop d’arrêts aux stands efficaces. Le Grand Prix de Sakhir n’a pas fait exception, puisque parmi les deux pit-sop que l’un a réalisé, l’un a duré 4,5 secondes et l’autre 6,5 secondes.

S’il est vrai que Vettel a été loin de désigner qui que ce soit pour ces deux erreurs, il a même défendu la mécanique, assurant que l’équipe d’arrêt au stand devrait subir une révision.

“C’est déjà assez dur pour les garçons, alors je suis désolé pour eux. L’équipe a probablement besoin d’une révision de sa conception car ce n’est pas la faute des garçons”, a avoué Sebastian Vettel dans des déclarations recueillies par le site officiel de la Formule 1.

Pourtant, le pilote Ferrari ne pense pas que les arrêts lents aient nui à sa carrière, car il était coincé à l’arrière du peloton et la voiture n’était pas assez rapide.

“Ma carrière a été un peu hors de propos. Nous étions assez lents depuis le début. Je ne pouvais pas m’en tenir aux voitures devant et être dans la zone médiane, je n’ai rien gagné dans les lignes droites, même avec le slipstream et le DRS … J’avais l’impression Je manquerais de puissance, je ne sais pas si le changement de moteur a influencé cela », a expliqué le pilote allemand.

“J’étais donc sur la défensive tout au long de la course et je n’ai pas pu bénéficier des pneus tendres à la fin. De toute évidence, les arrêts n’ont pas fait de différence”, a-t-il précisé.

Le problème est que lors d’occasions précédentes, ces échecs aux stands lui ont joué un tour qui lui a même coûté de finir dans la zone des points. Le cas le plus notable est celui du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola. Vettel, qui a bien performé dans la première moitié de la course, pourrait se battre pour les points malgré un départ 14e. Mais un arrêt de 13,1 secondes a compromis sa carrière et l’a expulsé du Top 10.

Nous devons nous rappeler que Carlos Sainz pilotera pour Ferrari la saison prochaine et s’ils veulent se battre pour les podiums, ils devront résoudre le problème des arrêts le plus tôt possible. Red Bull, qui serait votre concurrent le plus direct si vous voulez entrer dans la boîte, se distingue par sa vitesse lors des arrêts. Dans le Grand Prix de Sakhir, l’arrêt le plus rapide a été Alexander Albon aux mains de l’équipe autrichienne avec un temps inférieur à 2 secondes, 1,9. À presque trois secondes d’intervalle, ce qui était le meilleur arrêt de Ferrari le week-end dernier.

