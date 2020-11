Chase Carey assure que le plan est toujours en cours, mais calmement

Le coronavirus a été un coup dur pour l’événement, ils avaient un accord pour 2021

Chase Carey, directeur exécutif de la Formule 1 qui fera un pas de côté en 2021 – à l’arrivée de Stefano Domenicali – a révélé que Miami est toujours à l’horizon du Grand Circus pour accueillir un Grand Prix pour l’avenir. Bien sûr, bien que toutes les parties se soient engagées à y parvenir, il est clair que ce sera un processus lent.



Rappelons que la F1 et Miami sont parvenus à un accord pour organiser un événement en mai 2021, mais que dans le projet de calendrier de l’année prochaine, il n’était pas présent. L’Américain veut que la Formule 1 élargisse le marché américain, mais il veut bien le faire, avec un plan à long terme. En ce sens, le coronavirus a porté un coup dur aux aspirations de Miami à court terme, mais il souligne que les pourparlers sont toujours actifs et qu’à un moment donné, il sera logique de passer à la phase suivante.

“Nous sommes toujours activement engagés avec Miami. En fait, nous avons eu une conversation avec la direction du Dolphins Group il y a quelques semaines. Lorsque les problèmes de virus sont apparus, nous avons tous les deux décidé qu’il valait mieux aller un peu plus lentement.” Chase Carey a commenté l’éventuel GP de Miami, selon le portail Web américain Motorsport.com.

“Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par l’opportunité à Miami, mais nous avons tous les deux estimé que la voie prudente était de s’assurer d’avoir confiance. Pour avoir une nouvelle carrière, nous voulons le faire de la bonne façon, et nous avons pensé que la bonne chose à faire était d’essayer de ralentir un peu. jusqu’à ce que nous ayons une vision plus large: vaccins, traitements, tests ou tout ce que vous avez. ”

“Faire grandir le sport aux États-Unis, comme nous le disons tout le temps, n’est pas une proposition de 12 mois, mais une proposition à long terme. Il est plus important que nous le fassions bien que vite. Et le virus, évidemment, présente des défis. Nous sommes toujours engagés. – Avec Miami -, mais je pense que nous allons continuer à évaluer l’environnement et voir quand il est logique de passer à la phase suivante », a-t-il ajouté.

Par contre, concernant le calendrier de la saison prochaine, Carey assure que ça se passe “bien” malgré le fait qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude. De plus, il espère pouvoir permettre aux fans d’entrer et être un peu plus proche de la normale en 2021.

