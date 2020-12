Mick Schumacher pilotera pour Haas en 2021 aux côtés de Nikita Mazepin

Vettel est le coureur sur la grille que vous connaissez depuis le plus longtemps

Mick Schumacher admet qu’il n’aurait jamais imaginé concourir contre Sebastian Vettel en Formule 1. Le quadruple champion est le pilote sur la grille qu’il connaît depuis le plus longtemps et dit vouloir le combattre.



Mick Schumacher vient de gagner la Formule 2 cette saison et fera le saut dans la catégorie reine avec Haas. Cela voudra dire qu’il affrontera Sebastian Vettel, un pilote qu’il connaît depuis longtemps et qui n’aurait jamais imaginé qu’il serait son rival en F1.

«Bien sûr, c’est drôle, maintenant nous allons rivaliser les uns avec les autres. Je n’ai jamais pensé que je dirais ça, mais j’attends ça avec impatience », a admis Mick Schumacher dans des déclarations au quotidien allemand Bild.

Vettel s’est toujours porté volontaire pour aider le cavalier allemand et l’a beaucoup soutenu. Mick reconnaît que bien qu’il affrontera des pilotes qu’il a connus du karting en 2021, aucun ne le connaît aussi bien et depuis aussi longtemps que le quadruple champion.

“Seb est le pilote à qui j’ai parlé le plus et celui que je connais le mieux. Bien sûr, il y a aussi des collègues en Formule 1 que je connais déjà du karting, mais je connais Seb depuis plus longtemps”, a expliqué l’actuel champion. de la Formule 2.

Il a également exprimé son opinion sur qui sera son patron chez Haas. Guenther Steiner, qui a peut-être acquis une renommée en tant que capricieux pour son rôle dans la série Netflix ‘F1: Drive to Surive’. Mick soutient que Guenther n’est pas vraiment comme ça.

“Je pense que Guenther est un gars formidable, il est très gentil, il aide beaucoup et, surtout, c’est un grand chef d’équipe”, a loué le pilote allemand.

De plus, il a montré son côté plus personnel en parlant de sa mère. Elle est son pilier fondamental et la première personne vers qui il se tourne. De plus, il a toujours espéré que son fils pourrait atteindre la Formule 1.

“Ma mère est ma première personne de contact, ma meilleure tutrice et elle est toujours celle que j’appelle en premier. Elle était très heureuse quand elle a découvert Haas, mais elle m’a aussi dit qu’elle savait déjà qu’elle pouvait l’avoir », a avoué le jeune Schumacher.

