Après avoir remporté la F2 cette saison, il fera le saut dans la catégorie reine

Mick: “Vettel m’a conseillé d’y aller moi-même”

Mick Schumacher passera en Formule 1 la saison prochaine avec Haas et se prépare déjà. L’Allemand partage qu’il a déjà commencé à étudier pour notamment améliorer sa technique de dépassement avec des embarqués du passé.



Dans trois mois à peine, Mick Schumacher disputera sa première course de Formule 1. C’est le temps qu’il lui reste à préparer et il a déjà commencé à le faire à bord, avec lequel il cherche à améliorer sa technique de dépassement.

“Le temps change les voitures et la dynamique, mais il y a toujours la possibilité de découvrir quelque chose qui a affecté les chapitres suivants. Dans le développement d’un sport complexe comme le nôtre, de nombreuses choses précieuses peuvent être identifiées”, a décrit Mick dans des déclarations pour le journal italien Corriere della Sera.

«Aujourd’hui les gestes, les techniques, les démarches sont le résultat de ce qui appartient au passé. Je suis particulièrement intéressé par les dépassements, les techniques de dépassement et le style.“, a ajouté.

Mick Schumacher arrive en Formule 1 avec l’équipe Haas aux côtés de Nikita Mazepin. Le pilote allemand suit les mêmes traces que son père, les comparaisons semblent donc inévitables. Pourtant, Mick ne craint pas d’être comparé à l’heptacamepon, qu’il considère en fait comme digne d’éloges.

“J’ai appris à vivre sans souci. Les comparaisons avec mon père m’aident à grandir. Je n’ai jamais eu de problème à me souvenir de mon père Michael à titre de comparaison. Je pense que devoir faire face à un personnage pertinent est un honneur et un encouragement. Pour moi, cela signifie un engagement, essayer de faire de mon mieux », a expliqué Mick.

Son père était une référence pour beaucoup, y compris Sebastian Vettel, qui a quatre championnats du monde et a toujours été prêt à aider Mick. Le jeune pilote allemand assure avoir reçu de nombreux conseils de Vettel, mais le plus important pour lui était qu’il se montre tel qu’il est. “Soyez vous-même. Ayez confiance en vous. N’ayez pas peur de vous montrer comment vous êtes”, a recommandé le quadruple champion.

Même ainsi, le futur pilote Haas évite de faire preuve de favoritisme et estime que tous ceux qui participent à la Formule 1 ont une qualité particulière. Vous pensez pouvoir apprendre de chacun d’eux.

“Chacun montre un talent spécifique, construit le long d’un chemin individuel. Je les observe. J’admire ceux qui sont capables de montrer leurs qualités et je crois toujours que je peux apprendre de chacun d’eux”, a souligné Mick.

Quant aux propos de Max Verstappen dans lesquels il a assuré que 90% de la grille actuelle pourrait gagner en Mercedes, le pilote allemand estime que l’ère de la domination dans la catégorie reine cache un grand effort. Que ce soit Lewis Hamilton ou son père, il croit que le succès ne vient jamais au hasard.

“Quand on regarde un champion qui domine toute une époque, il y a un risque de négliger quelque chose d’important. L’énorme travail que cela nécessite, les ressources, l’énergie et le talent appliqués par ce champion qui gagne plus tard sont tout aussi pertinents. Le discours est tellement valable pour Hamilton comme pour mon père. Il n’y a rien d’aléatoire dans un grand succès. C’est un iceberg, dont on ne voit souvent que la pointe qui dépasse », a assuré le pilote allemand de fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard