Il était l’un des candidats possibles pour succéder à Louis Camilleri

Stellantis veut que vous soyez en charge de ses affaires sur le continent américain

Mike Manley, que beaucoup ont donné comme l’un des favoris pour succéder à Louis Camilleri à la tête de Ferrari, est tombé de la liste des futurs «capodastres» de Maranello.



Manley, actuel PDG de FCA, veillera aux intérêts de Stellantis – le conglomérat qui émergera en janvier prochain avec la fusion de PSA et FCA, c’est-à-dire des groupes Peugeot et Fiat-Chrysler – en Amérique, des États-Unis et Canada vers le Brésil et l’Argentine.

Manley, bien que britannique, connaît bien le marché américain. Le développement spectaculaire de Jeep – non seulement en Amérique du Nord mais sur le marché mondial – et celui de RAM, devenu une marque indépendante, sont ses œuvres.

“Nous sommes très près d’avoir Stellantis opérationnel. Mike Manley continuera à jouer un rôle fondamental dans l’organisation. Mike a fait un travail extraordinaire à FCA, il est un promoteur qui a joué un rôle clé dans cette fusion et sa compréhension avec Carlos Tavares est absolu, les deux ont des horizons communs », a déclaré John Elkann dans une lettre à tous les employés de FCA.

Dans ce document, Elkann affirme que “Mike Manley assumera, après la fusion de FCA et PSA, le rôle de ‘Head of Americas'”, une position de capital compte tenu de la position des marques Stellantis sur ces marchés.

