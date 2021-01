Les changements affectent également la Mini Cooper SE, l’électrique

La puissance des modèles à combustion varie de 102 à 231 chevaux

Les Mini 3 portes, 5 portes et Cabriolet reçoivent une mise à jour visible qui cherche à moderniser un concept qui, en revanche, essaie de ne pas perdre son essence classique. On note également des améliorations en cabine et en termes d’équipement, en plus d’une gamme mécanique qui va de 102 à 231 chevaux.



Mini annonce une mise à jour remarquable des versions de 3 portes, 5 portes et Cabrio. Il s’agit de trois propositions «premium» dans le segment B, où sont inclus d’éventuels rivaux tels que la Renault Clio, la Peugeot 208 ou la Hyundai i20. Evidemment, la version cabriolet se démarque d’eux par sa propre conception.

Mini il déplace également les changements qui seront discutés vers la version électrique, appelée Mini Cooper SE.

MINI 2021: EXTÉRIEUR

Les nouveaux Mini Ils cherchent à moderniser leur concept sans perdre cet air classique qui les rend spéciaux. Il y a une calandre hexagonale plus grande avec un cadre noir, des prises d’air verticales qui remplacent les feux de position et une partie centrale du pare-chocs dans la couleur de la carrosserie quand elle était noire auparavant.

Sur le côté, vous pouvez voir de nouveaux contours des passages de roue et certains indicateurs latéraux intégrés dans le Scuttles latéraux qui sont maintenant menés.

Le feu antibrouillard arrière est désormais intégré dans le tablier arrière et est à LED.

En plus de la peinture Jet Black, Aspen White et Melting Silver, ainsi que du Chili Red pour la Mini John Cooper Works, un nouveau toit multicolore avec un dégradé de couleur est proposé, qui va du bleu Saint-Marin, traverse Pearly Aqua et arrive à Jet Black, créé à partir d’une nouvelle technique de peinture et s’étendant du cadre du pare-brise à l’arrière. Logiquement, cette caractéristique est typique des versions 3 et 5 portes.

Mini publicités trois nouvelles couleurs de carrosserie, qui sont le Rooftop Grey métallisé et le Island Blue métallisé, auxquels s’ajoute le Zesty Yellow, initialement disponible uniquement dans le Cabriolet. Si l’extérieur noir piano en option est équipé, des détails en noir brillant apparaissent, tels que les poignées de porte, les logos Mini sur le capot ou le contour des phares.

Cinq nouveaux modèles de roues de 17 et 18 pouces arrivent.

Les phares sont à LED de série, mais des LED adaptatives peuvent être installées en option. À l’arrière, les optiques intègrent la conception Union Jack de série et sont à LED à l’exception du feu de recul.

MINI 2021: INTÉRIEUR

À l’intérieur de Mini 2021 il y a aussi des développements notables. Par exemple, il existe des sièges sport Light Checkered. Pour sa part, le tissu Perle noire présente un nouveau design à carreaux.

Le design de la ligne de couleur est désormais adapté, de série, à la couleur du revêtement de l’assise.

Il y a une réduction considérable du nombre d’éléments chromés à l’intérieur de la cabine. Les deux bouches d’aération rondes sont désormais encadrées de panneaux noirs. Les bouches d’aération intérieures ont été entièrement repensées et sont encastrées pour affleurer la garniture intérieure. Ceci, disponible en option dans les nouvelles finitions Argent à carreaux et Mini Yours Aluminium, s’étend désormais sur toute la largeur du tableau de bord jusqu’à la zone du conducteur.

L’écran du système multimédia est de 8,8 pouces. Il comporte une série de boutons de raccourci tactiles. Le système en tant que tel présente des améliorations fonctionnelles et intuitives. Les surfaces Noir piano Ils sont standard. La commande du système d’exploitation sur la console centrale présente désormais une surface entièrement noire en combinaison avec le système de navigation. Le combiné d’instruments numériques est facultatif.

Cette mise à jour de la Mini comprend un volant sport en cuir de série. Dans les finitions Yours et JCW, il est encore plus complet en offrant une surface en cuir Nappa et des repose-pouces plus larges. En option, il peut inclure le chauffage.

MINI 2021: ÉQUIPEMENT

Les Mini 3 portes, 5 portes et Cabrio peut éventuellement inclure le Ensemble d’assistance au conducteur, qui comprend par exemple le nouveau système d’avertissement de changement de voie involontaire, dont la fonction est d’aider le conducteur à rester dans la voie choisie à des vitesses comprises entre 70 et 210 kilomètres / heure. Pour éviter les sorties involontaires, le système surveille les panneaux horizontaux de la route et avertit le conducteur s’il y a un risque de laisser la même chose par une vibration dans le volant.

Le nouveau paquet d’aide apparaît Pack d’assistance à la conduite Plus, qui comprend un régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go entre les mains de la transmission automatique et qui est capable de maintenir la vitesse et la distance souhaitées avec les véhicules devant en quatre phases. Le système utilise les données enregistrées par la caméra avant, installée dans la partie supérieure du cadre du pare-brise, pour ajuster la vitesse et la distance en fonction de la situation.

La personnalisation joue à nouveau un rôle clé dans nouvelle gamme Mini. Les finitions se distinguent avant tout par leurs caractéristiques de design extérieur et intérieur. Les souhaits spécifiques en termes de confort, d’assistance à la conduite, de fonctionnement et de connexion Internet dépendent des différents packs d’équipements. De plus, il existe un nombre limité d’options individuelles pour la configuration finale du véhicule, orientées vers la personnalisation selon le style du client.

Il existe deux packages qui se complètent et qui déterminent les fonctions de connectivité, audio et de navigation. Mini Connected, ConnectedDrive et Remote Services sont des équipements standard, tandis que le pack Connected Navigation ajoute le système de navigation de Mini, qui à son tour inclut des informations sur le trafic en temps réel et la préparation pour Apple CarPlay. Le pack Connected Navigation Plus ajoute également Mini Connected XL, les services de conciergerie, l’affichage tête haute et la surface de chargement sans fil.

MINI 2021: MÉCANIQUE

Mini il propose des moteurs à essence trois cylindres de 1,5 litre et quatre cylindres de 2,0 litres. Les premiers offrent 102 ou 136 chevaux, tandis que les seconds comptent 178 ou 231 chevaux. Tous ces moteurs sont équipés de série d’une boîte manuelle à six rapports, bien qu’en option ils puissent inclure une transmission automatique à double embrayage à sept rapports sauf dans le cas du plus léger, qui ne donne pas cette possibilité, ou du plus capable, qui appartient à la John Cooper travaille et qu’il s’agit d’un Steptronic à huit vitesses.

Versions Une sont celui avec le moteur de 102 chevaux, le soi-disant Tonnelier ceux qui équipent les 136, les Cooper S avoir le 178 et le JCW sur 231.

MINI 2021: PRIX

Mini n’a pas encore déterminé le prix de ce renouvellement de ses modèles 3 portes, 5 portes et Cabrio.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 27/01/2021 Mini annonce le renouvellement de ses modèles 3 portes, 5 portes et Cabrio.

